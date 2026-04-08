강릉시, 강원연구개발특구 R&D 사업설명회 개최

AI 핵심 요약beta
- 강릉시가 7일 연구개발특구 사업설명회를 개최했다.
- 과학기술정보통신부가 주관해 기업·대학·연구기관 대상으로 6개 분야 지원을 안내했다.
- 김선희 국장은 국가출연연구기관 기반 첨단 산업 육성을 기대했다.
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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시는 지난 7일 강릉과학산업진흥원 본관 대강당에서 '2026년 강원연구개발특구육성(R&D) 사업설명회'를 개최했다.
이번 설명회는 과학기술정보통신부와 연구개발특구진흥재단이 주관했으며, 강원연구개발특구 내 기업·대학·연구기관을 대상으로 사업 취지와 세부 내용을 공유하고 산·학·연 참여를 확대하기 위해 마련됐다.
설명회에서는 ▲전략기술 발굴 및 매칭 ▲특구형 기술창업 스튜디오 ▲전략기술 연구성과 사업화 ▲지역 혁신 실증 프로젝트 등 총 6개 분야에 대한 지원 내용과 신청 방법이 안내됐다.
강릉시는 한국과학기술연구원(KIST) 강릉분원 천연물연구소와 한국생산기술연구원 강원본부 등 국가출연연구기관을 중심으로 한 우수한 연구 인프라를 기반으로 첨단 바이오 및 신소재 산업 육성에 속도를 내고 있다.
김선희 강릉시 경제환경국장은 "강릉시는 도내 유일의 국책연구기관인 KIST와 한국생산기술연구원 등 국가 최고 수준 연구기관이 집적된 혁신 거점"이라며 "이번 사업설명회를 계기로 특구 육성사업이 활성화돼 지역 기업들이 출연연의 기술력을 바탕으로 국가산단 핵심 앵커기업으로 성장하길 기대한다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com