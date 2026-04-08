[오늘의 정치일정] 4월 8일(수)

AI 핵심 요약beta
- 대통령 7일 이시바 시게루 전 일본 총리와 오찬했다.
- 통일부 장관 DMZ박물관에서 금강산관광 재개 법회 축사했다.
- 민주당 정청래 대표 대구 농수산시장 민생현장 체험했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
<청와대>
-대통령
12:15 이시바 시게루 전 일본 총리 오찬
<외교부>
-장관
08:00 비상경제본부회의
-1차관
통상업무
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
14:00 '금강산관광 재개 발원 남북의 평화와 화합을 위한 기원 법회' 축사 (강원도 고성 DMZ박물관 대강당 및 고성통일전망대)
-차관
13:00 통일연구원 개원 35주년 기념 학술회의 축사 (서울 서초구 통일연구원 PPD홀)
<국방부>
-장관
14:00 일본 방위대신 공조통화
-차관
14:00 '모두의 챌린지 방산' 출범식
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
06:30 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 대구농수산물도매시장 민생현장 체험 (대구농수산물도매시장 농산A동 중앙청과 앞)
09:30 대구 북구 현장 최고위원회의 (인터불고 엑스코 호텔 LL층 디럭스홀)
15:00 포도농가 애로사항 청취를 위한 현장 간담회 (상판2리포도집하장)
15:40 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 경북 상주시 포도농가 민생현장 체험 (아인포도농장)
-한병도 원내대표
통상업무
<국민의힘>
-장동혁 당대표
통상업무
-송언석 원내대표
통상업무
<조국혁신당>
-조국 당대표
10:00 국립 3.15 민주묘지 참배 (국립 3.15민주묘지)
11:00 심규탁 경남 창원시장 예비후보 선거사무소 개소식 (심규탁 예비후보 선거사무소)
14:00 정한숙 대구 동구청장 후보 선거사무소 개소식 (정한숙 후보 선거사무소)
16:00 동화사 주지스님 차담 (대구 동화사)
-서왕진 원내대표
10:00 예산결산특별위원회 전체회의 (본관 예결위 회의장)
11:00 정치개혁 촉구 기자회견 (광주시의회 브리핑룸)
<개혁신당>
-이준석 당대표
15:30 조선일보 유튜브 흑백여의도 출연
-천하람 원내대표
10:00 예산결산특별위원회 전체회의 (본관 예결위 회의장)
19:20 KBS1-R 열린토론 출연