셀트리온 "美 CMS 개정안 발표, 구조적 수혜 가속화"

짐펜트라·바이오시밀러 등 영향력 확대 청신호

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온은 지난 6일(현지시간) 미국 메디케어·메디케이드 서비스센터(CMS)가 발표한 '2027년도 메디케어 어드밴티지(MA) 정액 수가 및 Part C, Part D 지급 정책'에 따라 자사 직판 전략과 핵심 제품군의 성장 기회가 확대될 것으로 전망된다고 밝혔다.

이번 정책에는 ▲MA 플랜에 대한 보험사 부담금 2.48% 증가 ▲환자 본인부담금 상향(2026년 2100달러→2027년 2400달러) ▲환자 의료 이용에 대한 정부 관리 강화 등이 포함됐다. 셀트리온은 이러한 변화가 바이오시밀러와 자사 치료제 '짐펜트라'(램시마SC 미국 제품명)의 처방 확대에 유리하게 작용할 것으로 보고 있다.

셀트리온 CI [사진=셀트리온 제공]

MA는 미국 고령층 대상 공보험인 메디케어를 민간 보험사가 대신 운영하는 제도다. 2027년부터 보험사 부담금이 늘어나면서 약가가 낮은 의약품 사용 시 비용 부담이 줄어 바이오시밀러 선호도가 높아질 것으로 예상된다.

환자 본인부담금 상한도 상향된다. 환자 부담이 커질수록 상대적으로 가격이 낮은 의약품에 대한 선호가 높아져 바이오시밀러 처방 확대 요인으로 작용할 전망이다.

아울러 정부의 의료 이용 관리가 강화되면서 급여 기준이 기존 질병 코드 중심에서 의료적 근거 기반으로 전환된다. 여기에 정맥주사(IV) 투약 시 발생하는 추가 비용 부담까지 고려될 경우, 자가 투여가 가능한 피하주사(SC) 제형 선호가 높아져 짐펜트라 채택률이 증가할 것으로 회사는 내다봤다.

셀트리온은 이번 정책 변화로 바이오시밀러가 보험사와 환자, 제조사의 요구를 동시에 충족하는 대안으로 부각될 것으로 전망했다. 합리적인 약가와 검증된 효능을 바탕으로 의료 재정 부담을 낮추는 동시에 이해관계자들의 비용 부담을 줄일 수 있다는 설명이다. 특히 미국 내 생산·공급 체계와 직판 유통망을 구축해 가격 경쟁력과 보험사, 처방약급여관리업체(PBM) 대상 협상력을 확보하고 있어 정책 변화에 대한 대응력이 높다고 보고 있다.

셀트리온 관계자는 "이번 정책은 바이오시밀러와 혁신 제형 치료제 사용 확대를 유도하는 미국 정부의 방향성을 보여준다"며 "현지 생산 및 직판 체계를 기반으로 미국 시장에서 처방 확대와 영향력 강화를 추진하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com