[추경] 과기부, 787억 의결…청년 창업·AI 지원 강화 초점

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청년 창업과 기업 지원을 위한 787억원 추경

AI 솔루션과 창업도시 구축 3대 사업 추진

올해 본예산 23조8304억원 증액 결과

[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 과학기술정보통신부는 10일 국회 본회의에서 787억원 규모의 추가경정예산안을 의결됐다고 밝혔다. 추경안에는 청년 창업가와 기업들의 경영 부담을 덜고 성장을 지원하기 위한 사업이 담겼다.

이번 추경으로 과기부 올해 본예산은 23조7417억원에서 23조8304억원으로 증액됐다.

과학기술정보통신부 전경. [사진=뉴스핌DB]]

먼저 한국과학기술원(KAIST) 등 4대 과학기술원과 연구개발특구를 중심으로 창업도시 구축을 추진한다. 4대 과학기술원이 함께하는 통합 창업리그를 통해 청년 기술창업팀을 발굴하고 팀빌딩, 사업모델 고도화, 글로벌 진출 등을 지원하는 데 398억원을 투입한다. 연구개발특구에서는 기술 발굴부터 창업, 초기 스케일업까지 단계별 맞춤형 프로그램을 지원하는 데 60억원을 배정했다.

인공지능(AI) 전환을 추진하는 제조업 등 전통기업을 지원한다. 청년 창업기업의 AI 솔루션을 구매·활용할 수 있도록 100억원 규모의 바우처를 제공한다. 전통기업의 생산성을 높이면서 청년 AI기업에는 초기 판로를 제공하는 구조다.

이와 함께 에너지 전환 사업도 포함됐다. 석유화학·철강 공정에서 발생하는 이산화탄소를 포집해 항공유, 친환경 선박유 등으로 전환하는 대규모 이산화탄소포집·활용(CCU) 실증설비의 상용화를 추진한다. 올해 안에 생산공정 설계, 대형 장비 발주, 토목 기초 공사를 착수해 2028년 실증설비 준공을 목표로 한다.

biggerthanseoul@newspim.com