SKAI월드와이드, 공공 AI 수주 30건…기재부·경찰청 등 포함

AI 핵심 요약beta
- SKAI월드와이드가 8일 지난해 1월부터 올해 1분기까지 30여건 사업을 수주했다고 밝혔다.
- 정부·공공기관 AI·데이터 사업이 20여건으로 전체 75%를 차지한다.
- 기획재정부 공급망 시스템 등 주요 프로젝트와 NIA 차세대 프레임워크 사업에 참여한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 지식 그래프 기반 AI 에이전트·데이터베이스 솔루션 기업 SKAI월드와이드가 지난해 1월부터 올해 1분기까지 30여건의 사업을 수주했다고 8일 밝혔다. 이 가운데 정부·공공기관 대상 인공지능(AI)·데이터 사업은 20여건으로 전체의 약 75%를 차지한다.
주요 수주 프로젝트는 ▲기획재정부 공급망 조기경보 시스템 구축 ▲국민건강보험 통합징수 차세대 허위취득 탐지 시스템 구축 ▲경찰청 전기통신금융사기 통합신고대응센터 시스템 고도화 ▲경기도청 AI 플랫폼 구축 사업 등이다.
최근에는 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 발주한 '차세대 전자정부 표준프레임워크 발전방안 수립(ISP)' 사업에도 참여하게 됐다. SKAI월드와이드는 이 사업에서 국가 폐쇄망 환경에 적합한 하이브리드 RAG와 MCP(Model Context Protocol) 기술을 바탕으로 기술검증(PoC)을 수행할 예정이다.
SKAI월드와이드는 경찰청 '사이버범죄 메타그래프' 개발과 국민건강보험 '허위취득 탐지 시스템' 구축을 통해 현장 적용 실적도 쌓았다. 한림대학교·한국해양수산연수원 등 학계·정부 산하 기관과의 MOU도 잇달아 체결했다.
핵심 기술은 그래프 데이터베이스(Graph DB) 특허 기반 AI DB 솔루션과 지식 그래프 기반 하이브리드 RAG 기술이다. 자체 개발 AI 에이전트 솔루션 '온토비아(ONTOVIA)'는 그래프 RAG와 벡터 RAG를 결합해 생성형 AI의 할루시네이션을 최소화한 구조를 채택했다.
제갈완 SKAI월드와이드 최고사업책임자(CBO)는 "팔란티어 같은 외산 플랫폼에 의존하지 않고도 국내 기술로 혁신적인 AI DB 인프라를 구축할 수 있다는 사실을 증명해 나가겠다"고 밝혔다.
dconnect@newspim.com