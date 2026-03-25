SKAI월드와이드, 정부 AI 바우처 공급기업 선정

'온토비아'로 AX 솔루션 시장 공략 본격화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 지식 그래프 기반 하이브리드 AI 에이전트 및 DB 솔루션 기업 SKAI월드와이드(스카이월드와이드)가 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 주관하는 '2026년 AI 바우처 지원사업'의 공급기업으로 최종 선정됐다고 25일 밝혔다.

이번 선정으로 스카이월드와이드는 AI 도입을 추진하는 수요기업을 대상으로 정부 지원 기반의 맞춤형 AI 전환(AX) 솔루션 공급을 본격화할 계획이다.

회사에 따르면 이번 선정 과정에서 자체 개발한 AI 솔루션 '온토비아(ONTOVIA)'의 아키텍처와 성능 검증 자료를 제출했으며, 정부의 엄격한 평가 기준을 통과해 독자적인 AI 기술 경쟁력을 공식적으로 인정받았다.

SKAI월드와이드 AI 바우처 공급기업 선정. [사진=SKAI월드와이드]

온토비아는 기업 내부 데이터를 지식 그래프 형태로 구조화해 최적의 답을 도출하는 하이브리드 AI 에이전트다. 데이터 간 맥락을 이해하는 그래프 RAG(Graph RAG)와 유사 문장 검색 기반 벡터RAG(Vector RAG)를 결합해 생성형 AI 모델의 한계로 지적되고 있는 할루시네이션(환각·Hallucination) 현상을 효과적으로 최소화한 것이 특징이다.

특히 온토비아는 모든 데이터 처리 과정을 고객사 폐쇄망 내에서 수행하는 온프레미스 환경에 최적화돼 높은 수준의 보안성과 데이터 통제력을 제공한다.

스카이월드와이드는 데이터 간 복잡한 관계 분석과 높은 답변 신뢰도가 요구되는 산업군을 중심으로 이번 바우처 사업을 전개할 방침이다. 우선 공공기관을 대상으로 방대한 행정 문서를 효율적으로 처리하는 지능형 행정 서비스 자동화 모델을 공급할 계획이다.

또한 제조·산업 분야에서는 현장에 분산된 기술 매뉴얼과 노하우를 통합해 지식을 자산화하는 AI 기반 지식 관리 모델을 구축한다. 금융·법률 분야에는 비정형 데이터 분석 기반의 지식 큐레이션 서비스를 제공해 의사결정 지원을 강화할 예정이다.

스카이월드와이드는 이번 사업을 통해 확보한 산업별 적용 사례를 바탕으로 온토비아의 범용성을 고도화하고, SaaS(서비스형 소프트웨어) 형태로의 확장을 추진할 계획이다. 동시에 공공과 민간 시장을 아우르는 투트랙 전략을 통해 글로벌 시장 진출 기반을 구축한다는 방침이다.

스카이월드와이드 관계자는 "이번 AI 바우처 지원사업 공급기업으로의 선정은 온토비아가 실제 산업 현장에서 즉시 활용 가능한 고성능 K-Hybrid AI 에이전트 솔루션임을 정부 기관으로부터 인정받은 결과"라며 "앞으로 정부 지원 사업을 통해 수요기업의 도입 부담은 낮추고, 인공지능 전환(AX) 가속화에 기여하며 AI DB 인프라 기업으로서 입지를 더욱 공고히 해나가겠다"고 밝혔다.

한편 스카이월드와이드는 오는 30일까지 AI 바우처 지원사업을 통해 혁신적인 AI 솔루션 도입을 희망하는 국내 중소·중견기업, 의료기관, 소상공인 등 수요기업을 모집하고 있으며, 이를 계기로 공공은 물론 금융·제조·유통 등 민간 전반으로 AI 사업 확장을 본격화할 계획이다.

nylee54@newspim.com