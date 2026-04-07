대구 수성구육아종합지원센터, '신입 교사 웰컴 클래스' 개최

AI 핵심 요약beta
- 대구 수성구육아종합지원센터가 지난달 31일과 7일 신입교사 웰컴 클래스를 운영했다.
- 1회기에서 이정옥 원장이 교육 전문성과 윤리를 강의했다.
- 2회기에서 최미정 대표가 놀이기록과 상호작용 실무를 다뤘다.
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[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구 수성구육아종합지원센터는 신입 보육교사의 현장 적응력을 높이고 전문성을 강화하기 위해 지난달 31일과 7일 '신입교사 웰컴 클래스'를 운영했다. 이번 교육은 신입 교사가 갖추어야 할 교육 전문성과 실천적 교수·학습 역량을 통합적으로 지원하기 위해 기획된 2회기 과정으로 진행됐다.
1회기 교육은 이정옥 수성구청 직장어린이집 원장이 '교육전문가로서의 품격과 전문성'을 주제로 신입 교사가 갖추어야 할 기본 윤리와 태도를 중심으로 진행했다. 특히 보육 현장의 맥락을 반영한 전문가로서의 정체성 확립 방안을 제시해 참여자들의 호응을 얻었다.
2회기 교육은 최미정 멘토아카데미 대표가 '놀이 해석의 장에서 페다고지(Pedagogy, 교수법) 함께 만들기'를 주제로 진행했다. 놀이 중심 교육 과정에 맞춰 놀이기록일지 작성법과 영유아 상호작용 방법 등 현장 실무 중심 내용을 다뤘다.
교육에 참여한 교사는 "이번 교육을 통해 보육 전문가로서의 정체성을 확립하고 직업적 자긍심을 높일 수 있었다"며 "현장에 적용할 수 있는 실무 역량을 체계적으로 익히는 데 도움이 됐다"고 말했다.
한편 수성구육아종합지원센터는 직급별 교육을 통해 보육 교직원의 단계별 성장을 지원하고 있으며, 앞으로도 현장 중심의 다양한 역량 강화 프로그램을 운영해 관내 보육 서비스의 질을 높여갈 계획이다.
yrk525@newspim.com