서울시교육청, 단성 중·고 231곳 2개년 계획으로 남녀공학 전환 추진

AI 핵심 요약beta
- 서울시교육청이 7일 2027~2028학년도 남녀공학 전환을 2개년 통합 신청으로 추진한다고 발표했다.
- 현재 서울 중·고교의 32.6%가 단성 학교이며 사립학교의 단성 비율이 높아 통학 불편과 성비 불균형이 문제였다.
- 전환 학교에는 시설비와 함께 1교당 매년 8000만 원의 운영비, 2000만 원의 인건비를 3년간 지원한다.
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전환교에 3년간 최대 3억 원 운영 지원
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청이 학령인구 감소와 고교학점제 전면 도입에 대응해 2027~2028학년도 남녀공학 전환을 2개년 통합 신청 방식으로 추진하고, 전환 학교에 시설·운영·인건비를 지원한다.
서울시교육청은 이 같은 내용의 '2027~2028학년도 남녀공학 전환 세부 추진계획'을 7일 발표했다.
이번 계획은 학령인구 감소와 2025년 고교학점제 전면 도입 등 변화하는 교육 환경에 대응하기 위한 선제적 조치다.
현재 서울 소재 중·고교 중 32.6%(231교)가 여전히 단성 학교이며 특히 사립학교의 경우 단성 비율이 높아 특정 성별의 원거리 통학 및 성비 불균형으로 인한 생활지도의 어려움이 지속적으로 제기돼 왔다.
2026학년도 기준 서울 소재 중·고등학교 709교(중 390교, 고 319교) 중 남녀공학은 478교(중 304교, 고 174교, 67.4%), 단성 학교는 231교(중 86교, 고 145교, 32.6%)다.
전체적으로 보면 남녀공학 비율이 높은 편이나 단성중학교 86교 중 77교(89.5%), 단성고등학교 145교 중 125교(85.6%)가 사립으로 사립학교의 역사와 건학 이념 영향으로 단성 비율이 여전히 높다.
서울시교육청은 이번 계획의 핵심으로 기존 1년 단위 신청 방식을 개선한 '2개년 통합 신청 체계'를 도입했다.
학교는 2027~2028학년도 중 원하는 전환 시기를 자율적으로 선택할 수 있으며 교육청은 2026년에 향후 2년치 전환 대상 학교를 미리 선정해 예산 편성과 행정 절차를 병행할 방침이다.
특히 2028학년도 전환교는 1년 이상 준비 기간을 확보해 시설 공사, 교직원 연수 등 내실 있는 전환이 가능해진다는 설명이다.
남녀공학으로 전환하는 학교에는 행·재정적 지원도 제공된다. 남녀 학생이 함께 생활할 수 있도록 화장실 등 필수 시설 환경개선 사업비를 학교별 여건과 사업 규모에 맞춰 지원한다.
성별 교육격차 해소와 다양한 교육활동 운영을 위해 1교당 매년 8000만 원씩 3년간 총 2억4000만 원을 학교 운영비로 지원한다. 전환 초기 안정적인 생활지도와 상담 인력 운영을 위해서는 1교당 매년 2000만 원씩 3년간 총 6000만 원의 인건비도 별도로 지원한다.
2027~2028학년도 남녀공학 전환 신청은 2026년 5월 말까지 진행된다. 학교 구성원들의 의견 수렴 등 내부 절차를 거쳐 신청서를 제출한 학교를 대상으로 서울시교육청은 학생배치계획과 전환 적정성 등을 종합 검토해 올해 7월 중 전환 학교를 확정할 예정이다.
서울시교육청은 이번 남녀공학 전환 추진계획이 거주지 인근 진학 기회를 보장해 학생들의 통학 불편을 해소하고 학교 선택권을 확대하는 등 수요자 중심 교육 환경 조성에 기여할 것으로 기대했다.
아울러 2개년 사전 수요 파악과 체계적인 예산 지원으로 남녀공학 전환 학교가 학교 현장에 안정적으로 정착할 수 있도록 지원을 이어가겠다고 밝혔다.
hyeng0@newspim.com