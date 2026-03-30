서울시교육청, 내년 고입 기본계획 발표…서울반도체고 개교·다자녀 동일교 배정 확대

서울반도체고 개교·과학중점학급 재편

다자녀·장애학생 형제자매 동일교 배정

저출생·돌봄 부담 완화...배려 전형 확대

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 서울시교육청이 2027학년도 고입전형 기본계획을 통해 서울반도체고 개교, 다자녀·장애학생 형제자매 동일교 배정 확대, 과학중점학급 조정 등을 담은 고교 입시 틀을 공개했다.

서울특시교육청은 31일 '2027학년도 서울특별시 고등학교 입학전형 기본계획'(고입전형 기본계획)을 발표한다고 30일 밝혔다.

서울시교육청 신청사 전경. [사진=서울시교육청]

고입전형 기본계획은 초·중등교육법 시행령 제78조에 따라 서울 소재 모든 고등학교의 입학전형 절차·방법과 변경 사항을 규정해 고입전형의 공정성과 신뢰성을 확보하기 위한 것이다.

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고등학교 입학전형은 선발 시기에 따라 전기고와 후기고로 선발 방식에 따라 학교장 선발고와 교육감 선발고로 나뉜다.

전기고에는 과학·예술·체육 계열 특수목적고, 산업수요맞춤형고(마이스터고), 특성화고 등이 포함되며 모두 학교장이 선발하고 후기고에는 일반고, 외국어·국제계열 특목고, 자율형 사립고가 포함된다. 일반고는 교육감이, 외고·국제고·자사고는 학교장이 선발한다.

학교장 선발고는 교육감이 승인한 학교별 전형요강에 따라 자기주도학습전형, 실기고사, 추첨, 중학교 내신 성적 등 학교 설립 취지에 부합하는 전형으로 학생을 뽑는다.

교육감 선발 후기고는 교육감이 일괄 산출한 절대평가 방식의 중학교 성적을 바탕으로 배정 대상자를 정한 뒤 고교선택제에 따른 학생 희망, 학교별 배치 여건, 통학 편의 등을 고려해 단계별 전산·추첨 배정을 실시한다.

2027학년도부터 산업수요맞춤형고(마이스터고)인 '서울반도체고등학교'가 새로 문을 연다. 서울반도체고는 반도체 장비·제조 분야 예비 마이스터 양성을 목표로 하는 학교로 현재 기숙사 리모델링과 5층 규모 증축, 반도체 관련 실험·실습실 구축 등이 진행 중이다.

서울시교육청은 2026년 8월 교육부 최종 승인을 목표로 개교 준비를 진행하고 있으며 개교 시 반도체 산업에 특화된 전문 인재를 체계적으로 양성하고 신산업 수요에 대응하는 직업교육 기반이 강화될 것으로 기대했다.

서울반도체고는 애초 2026년 개교 계획이었으나 교육부가 기숙사 등 교육여건 미비를 이유로 개교를 2027년 3월로 1년 연기한 바 있다.

2027학년도부터 교육감 선발 후기고 동일교 배정 대상에 '다자녀'와 '장애의 정도가 심한 장애학생의 형제·자매·남매'가 새롭게 포함된다. 다자녀는 '3명 이상의 자녀를 둔 사람의 자녀'를 의미하며 둘째 이상 자녀가 형제·자매·남매가 재학 중인 학교를 희망할 경우 동일교로 배정된다.

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첫째 자녀는 고교선택제 취지를 고려해 기존 일반 배정 절차를 그대로 적용한다. 시교육청은 이 조치로 서울 지역 다자녀 가정의 교육·돌봄 부담이 완화되고, 저출생 시대 교육분야 지원정책의 전환점이 될 것으로 기대하고 있다.

또 장애의 정도가 심한 장애학생의 형제·자매·남매가 장애학생이 재학 중인 학교를 희망할 경우 동일교로 배정할 방침이다. 교육청은 통학·돌봄 부담이 큰 가정 상황을 고려한 조치로 사회적 배려 대상자 지원 확대를 통해 통학·돌봄 부담을 줄이고 학생의 안정적인 학교생활에 실질적인 도움이 될 것으로 보고 있다.

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제3기 서울형 과학중점학급 운영학교 지정 결과도 이번 기본계획에 반영된다. 과학중점학급 운영학교는 교육감 선발 후기고에 해당하며 총 22개교가 지정돼 2027학년도부터 2029학년도까지 서울형 과학중점학급을 운영한다.

이 가운데 건국대학교사범대학부속고와 서울대학교사범대학부설고가 신규 지정됐고 무학여자고와 휘경여자고는 운영이 종료된다. 서울시교육청은 이공계 진학 수요와 학교별 교육 여건을 반영해 과학중점 교육 기반을 재정비한다는 계획이다.

학교장 선발 고등학교(과학고, 외고, 국제고, 자사고, 특성화고 등)는 각 학교 전형 일정에 따라 4월부터 9월 초 사이에 학교장이 '고입전형 실시계획'을 발표한다.

외국어고·국제고·자사고는 후기학교로서 교육감 선발 후기고와 동시에 원서접수를 시작하며 학교별 일정에 따라 전형을 진행하고 지원자 중 희망자는 교육감 선발 후기고 2단계에도 동시 지원할 수 있다.

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학교장 선발 고교 진학을 원하는 학생은 교육감 승인 학교별 입학전형 요강에 따라 해당 학교에 개별 지원해야 한다. 교육감 선발 후기고 진학 희망자는 12월 3일부터 7일까지 출신 중학교 등을 통해 입학원서를 제출해야 하며 배정 결과는 내년 1월 28일에 발표될 예정이다. 전형 일정에 변경이 필요할 경우 입학전형 실시일 3개월 전에 변경 계획을 수립해 공고한다.

2027학년도 서울 고입전형 기본계획 전문은 서울시교육청 누리집 '교육정보 > 고입자료실'과 서울고교홍보사이트 '하이인포' 자료실에서 확인할 수 있다.

hyeng0@newspim.com