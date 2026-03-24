광주시교육청, 내년도 고교 입학전형 기본계획 발표

전기·후기고 분리 운영…평준화 일반고 추첨 배정 유지

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시교육청이 누리집에 '2027학년도 광주시 고등학교 입학전형 기본계획'을 공고했다고 24일 밝혔다.

2027학년도 고입전형은 전기고등학교와 후기고등학교로 구분해 운영된다.

광주시교육청 전경. [사진=박진형 기자]

전기고는 교육감 승인을 받아 학교별로 학교장 전형으로 학생을 선발한다.

대상은 광주체육고, 광주예술고, 광주자동화설비마이스터고·광주소프트웨어마이스터고(산업수요맞춤형고), 광주공업고(광주형 마이스터고), 동명고(대안특성화고), 광주과학고(영재학교), 특성화고 10개교(서진여고 전문계열 포함) 등이다.

후기고는 자율형공립고(광주고·광주제일고·상일여고·수완고·전남고), 과학중점학교(보문고·상무고·조대여고·풍암고), 평준화 일반고, 비평준화고(호남삼육고·광일고) 등이다. 단, 전기고 합격자는 후기고에 지원할 수 없다.

평준화 일반고는 중학교 과정을 반영한 학교생활기록부 내신 성적으로 학생을 선발하며, 별도의 선발고사는 실시하지 않는다.

합격자는 석차백분율에 따라 선발되고 합격선 동점자는 전원 합격 처리된다. 이후 학교 배정은 학생의 성적과 통학 거리 등을 종합적으로 고려해 이뤄진다.

2027학년도 평준화 일반고 배정은 전년도와 동일하게 정원의 20%는 선지원 추첨을 통해 배정하고, 80%는 후지원 추첨 배정한다.

통학 여건을 고려하기 위해 지리정보시스템(GIS)을 활용한 '배정가능고교' 제도로 배정한다. 특히 배정가능고교 수에 따라 학생이 선택할 수 있는 학교 수를 달리 적용해 지역별 여건을 반영한 공정한 선택 기회를 제공한다.

장애학생, 소년·소녀가정, 3자녀 이상 가정 학생 등 사회적 배려 대상자에 대해서는 우선 배정을 실시한다.

또 학교폭력 피해학생과 가해학생의 분리 배정, 위기학생 보호 조치 등으로 안전한 교육환경을 조성할 계획이다.

입학전형은 기본계획 공고를 시작으로 7월 전형요강 확정, 8월 후기고 및 특성화고 입학전형 실시계획 공고 순으로 진행된다.

이정선 교육감은 "고등학교가 자치구별로 고르게 분포되어 있지 않아, 중학교 졸업생 배정에 어려움이 있다"며 "2027학년도부터 (가칭)광산고 신설 등 여건이 개선될 것으로 기대한다"고 말했다.

bless4ya@newspim.com