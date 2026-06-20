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'주주 달래기' 카드 꺼낸 대동…4세 경영 밑그림 그리나

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AI 핵심 요약

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  • 대동이 20일 김준식 회장 등 경영진의 자사주 매입과 4세 경영 체제 구축 행보를 이어갔다
  • 업계는 과거 분쟁 경험을 고려해 이번 매입을 장남 승계와 지배력 안정 강화를 노린 장기 전략으로 보고 있다
  • 반면 대동은 외상매출·재고 증가와 신용등급 BBB 하향으로 재무건전성 악화 우려 속에 재무구조 개선이 우선 과제라는 지적이 나온다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김준식 회장, 장내 매수로 지분율 확대
지배구조 단순화로 경영권 안정화 속도
신용등급 하향…재무 리스크 해소 '과제'

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 대동 김준식 회장을 비롯한 주요 경영진이 책임경영을 내세워 자사 주식을 잇달아 매입하면서 업계에서는 이를 경영권 안정과 4세 경영 체제 구축을 염두에 둔 행보로 해석하고 있다. 과거 지분율 문제를 둘러싸고 경영권 분쟁을 겪었던 점을 고려하면 이번 자사주 매입 역시 안정적인 지배력 확보를 위한 포석이라는 평가가 나온다.

다만 재무구조 개선이 우선이라는 목소리도 적지 않다. 부채비율 등 주요 재무지표가 악화되는 상황에서 경영권 안정화보다 재무건전성 회복과 기업가치 제고에 역량을 집중해야 한다는 지적이다.

◆ 김준식 회장, 대동 주식 5거래일 연속 매입…4세 경영 포석 관측

20일 업계에 따르면 최근 김준식 회장의 대동 주식 매입을 두고 향후 4세 경영을 염두에 둔 행보라는 해석이 제기되고 있다. 그룹 핵심 계열사인 대동에 대한 지배력을 선제적으로 강화함으로써 장남인 김신형 씨에게 안정적으로 경영권을 승계하기 위한 사전 작업이라는 분석이다.

김준식 회장은 지난 11일부터 17일까지 5거래일 연속으로 대동 주식을 사들였다. 해당 기간 사들인 대동 주식 수는 13만주로, 이로써 김준식 회장의 지분율은 27.64%에서 28.09%로 0.45%포인트(p) 증가했다.

이번 주식 매입에는 원유현 부회장, 권기재 부사장, 조성우 부사장, 나영중 부사장 등 대동 본사 주요 경영진도 참여했다. 또한 강성철 부사장과 유용규 부사장 등 계열사 경영진까지 매입 행렬에 동참했다. 이들 임원 7명이 매입한 주식은 총 19만5010주로, 규모는 약 15억3287만원에 달한다.

대동은 이번 주식 매입이 회사의 미래 성장성에 대한 확신을 바탕으로 한 책임경영의 일환이라고 밝혔다. 김준식 회장은 "AI 로보틱스 대전환을 통해 농업 노동력 부족 문제를 해결하고, 미래사업 경쟁력 강화와 글로벌 성장 기반 확대를 바탕으로 주주가치를 높여 나가겠다"고 말했다.

업계의 시각은 다소 다르다. 단기적으로는 책임경영 차원의 주식 매입으로 볼 수 있지만, 장기적으로는 경영권 안정과 4세 경영 체제 구축을 염두에 둔 움직임이라는 해석이 나온다. 김준식 회장은 사재 출연과 자사주 상여금 수령 등을 통해 꾸준히 대동 지분을 늘려왔다.

계열사 지분을 현금화해 그룹 지배구조의 정점에 있는 대동 지분을 확대하는 이른바 '지렛대 승계' 전략도 추진하고 있다. 실제로 장남 김신형 씨는 지난해 계열사인 대동기어 보유 지분을 매각해 마련한 자금으로 대동 지분을 추가 매입했다. 업계에서는 김 회장의 잇따른 자사주 매입 역시 안정적인 지배력 확보와 승계 기반 강화를 위한 행보의 연장선으로 보고 있다.

업계 관계자는 "대동은 과거 지분율 문제로 경영권 분쟁을 겪은 바 있으며, 이는 김 회장에게 지배력 확보의 중요성을 각인시킨 계기가 됐을 것"이라며 "이번 행보는 단순한 지분 확대를 넘어 친인척 간 지분 격차를 관리하고 부자(父子) 중심의 안정적인 경영권을 구축하기 위한 장기 전략의 일환으로 볼 수 있다"고 말했다.

그러면서 "대동그룹은 향후 오너 일가가 보유한 대동모빌리티 지분을 대동과 교환하는 등의 방식을 통해 지배구조를 단순화하고 경영권 승계 작업을 더욱 가속화할 것으로 보인다"고 덧붙였다.

◆ 신용등급 'BBB'로 하향...승계 행보 속 재무건전성 우려 커져

일각에서는 승계를 위한 주식 매입보다는 재무건전성 회복이 우선돼야 한다는 지적도 제기된다. 특히 대동은 외상매출과 재고 증가로 현금흐름이 둔화된 가운데, 최근 신용등급도 하향 조정되며 자금 조달 여건까지 악화되는 등 이중고를 겪고 있다.

세부적으로 보면 올해 1분기 말 기준 대동의 매출채권은 3311억원으로, 전년 말 2743억원 대비 20.7% 증가했다. 같은 기간 재고자산도 7492억원에서 7775억원으로 3.8% 늘었다. 이는 판매 후 대금 회수가 지연되는 매출채권 증가와 판매되지 않은 재고의 누적이 동시에 확대된 것으로, 현금 유입이 둔화되고 운전자본 부담이 커질 수 있다는 점에서 재무구조에 부정적인 영향을 미친다.

이에 NICE신용평가(나신평)는 최근 대동의 무보증사채 신용등급을 기존 'BBB+'에서 'BBB'로, 기업어음 및 전자단기사채 신용등급을 'A3'로 각각 하향 조정했다. 장기신용등급 전망은 '안정적(Stable)'으로 변경됐다. 이는 나신평이 지난 2024년 12월 16일 대동의 신용등급 전망을 '부정적(Negative)'으로 하향한 이후 약 1년 6개월 만의 추가 조정이다.

김형진 나이스신용평가 책임연구원은 "운전자금 부담 및 투자 부담 확대로 대동의 재무안전성이 저하됐다"며 "투자 계획 및 종속 회사가 발행한 전환우선주 관련 풋옵션 계약 등을 감안하면 확대된 재무부담이 지속될 전망"이라고 분석했다.

stpoemseok@newspim.com

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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