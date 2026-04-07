CGV, KT 스튜디오지니와 콘텐츠 공동 투자·수급 협력 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- CJ CGV와 KT 스튜디오지니가 7일 콘텐츠 공동 투자 및 수급 협력을 위한 업무협약을 체결했다.
- CGV는 극장 단독 개봉을, 스튜디오지니는 IPTV·OTT 부가판권 유통을 담당하며 연간 4편 이상 협력작을 목표로 한다.
- 양사는 극장과 플랫폼 간 상생 구조를 구축해 콘텐츠 산업 전반의 선순환에 기여하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = CJ CGV는 KT 스튜디오지니와 콘텐츠 공동 투자 및 수급 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다.
이번 협약은 극장 콘텐츠의 다양성을 확대하고, 완성도 높은 작품이 스크린에서 관객과 만날 수 있는 기회를 넓히기 위해 추진됐다. 양사는 극장 상영부터 부가판권 유통까지 이어지는 선순환 수급 구조 구축을 목표로, 수급 초기 단계부터 협력 모델을 도입할 계획이다.
이번 협약에서 CJ CGV는 극장 플랫폼과 마케팅 역량을 기반으로 극장 단독 개봉을 담당하고, KT 스튜디오지니는 IPTV와 OTT를 통한 부가판권 유통을 맡는다. 양사는 연간 4편 이상의 협력작 확보를 목표로 하며, 보유 콘텐츠를 포함해 협력 범위를 지속 확대해 나갈 방침이다.
정종민 CJ CGV 대표이사는 "이번 협약은 극장과 플랫폼 간 상생 가능한 협력 구조를 구축한다는 점에서 의미가 크다"며 "보다 다양한 콘텐츠가 관객과 만날 수 있는 환경을 구축해 콘텐츠 산업 전반의 선순환에 기여하겠다"고 말했다.
정근욱 KT 스튜디오지니 대표이사는 "이번 협약을 통해 그동안 극장 개봉 기회를 얻기 어려웠던 작품들이 관객과 만날 수 있는 새로운 통로가 열리게 됐다"며 "KT 스튜디오지니의 독보적 유통 역량을 바탕으로 양사가 함께 콘텐츠 생태계를 더욱 풍성하게 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
jyyang@newspim.com