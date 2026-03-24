CGV, 오는 주말 KBO 리그 개막전 시리즈 극장 생중계

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = CGV는 오는 28일과 29일 양일간 진행되는 KBO 리그 개막전 시리즈 중 네 경기를 전국 CGV 극장에서 생중계한다고 24일 밝혔다.

28일에는 'KT 위즈 vs LG 트윈스', '키움 히어로즈 vs 한화 이글스' 경기를, 29일에는 'KIA 타이거즈 vs SSG 랜더스', '두산 베어스 vs NC 다이노스' 경기를 각각 만나볼 수 있다.

28일 오후 2시 서울 잠실야구장에서 펼쳐지는 'KT 위즈 vs LG 트윈스' 경기는 CGV강남, 고덕강일, 광교, 구로, 동수원, 상봉, 신촌아트레온, 안산, 영등포타임스퀘어, 오리, 왕십리, 용산아이파크몰, 인천, 일산, 평택, 홍대 등 16개 극장에서 스크린X LIVE로 관람할 수 있다. 스크린X LIVE는 중앙 스크린뿐만 아니라 양옆 벽면까지 확장된 3면 영상과 5.1채널 서라운드 사운드를 통해 마치 경기장에 있는 듯한 현장감을 제공하는 것이 특징이다.

[사진=CGV]

같은 시각 대전 한화생명 볼파크에서 진행되는 '키움 히어로즈 vs 한화 이글스' 경기는 CGV강변, 대전, 소풍, 야탑, 연남, 용산아이파크몰, 천안펜타포트, 청주(서문), 평촌, 피카디리1958 등 10개 극장에서 만나볼 수 있다.

오는 29일 오후 2시에는 인천 SSG 랜더스필드에서 열리는 'KIA 타이거즈 vs SSG 랜더스' 경기와 창원 NC 파크에서 진행되는 '두산 베어스 vs NC 다이노스' 경기를 각각 생중계한다. 'KIA 타이거즈 vs SSG 랜더스' 경기는 CGV강남, 계양, 광주금남로, 광주상무, 광주첨단, 신촌아트레온, 야탑, 영등포타임스퀘어, 인천, 전주효자에서 관람할 수 있으며, '두산 베어스 vs NC 다이노스' 경기는 CGV강변, 구로, 상봉, 소풍, 연남, 오리, 왕십리, 용산아이파크몰, 일산, 창원더시티에서 만나볼 수 있다.

장지연 CJ CGV 콘텐츠운영팀장은 "KBO 리그 개막전 시리즈를 극장에서 생중계하며 야구팬들이 함께 응원하고 즐길 수 있는 또 하나의 관람 공간을 마련했다"며 "앞으로도 SCREENX LIVE와 더불어 다양한 이벤트 등을 통해 극장에서 야구를 즐기는 색다른 경험을 선보이겠다"고 말했다.

jyyang@newspim.com