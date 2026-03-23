CGV, '프로젝트 헤일메리' 개봉 기념 '북클럽' 진행

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = CGV는 소설 원작 영화 '프로젝트 헤일메리'를 보다 특별하게 즐길 수 있는 프로그램 'CGV 북클럽 with 프로젝트 헤일메리'를 선보인다고 23일 밝혔다.
이번 프로그램은 영화의 원작 도서를 직접 읽으며 작품에 대한 이해와 몰입도를 높일 수 있는 체험형 콘텐츠다. 최근 독서를 하나의 라이프스타일로 소비하는 '텍스트힙(Text-hip)' 트렌드를 반영해 극장에서 색다른 문화 경험을 제공하고자 기획됐다.
'CGV 북클럽 with 프로젝트 헤일메리'는 오는 27일 씨네드쉐프 용산 스트레스리스 시네마에서 총 2회 운영된다. 참가 고객 전원에게 '프로젝트 헤일메리' 원작 도서를 제공하며, 프리미엄 리클라이너 상영관 '스트레스리스 시네마'에서 약 2시간 동안 자유롭게 독서를 즐길 수 있다. 여기에 우주를 테마로 한 영상과 음악을 더해 작품의 분위기를 한층 입체적으로 경험할 수 있도록 했다.
또한 씨네드쉐프의 프리미엄 F&B 서비스가 함께 제공돼 문화와 미식을 결합한 여가 경험을 선보인다. 1회차에는 휘낭시에와 쿠키, 아메리카노, 2회차에는 몽탄 짚불고기 필리치즈 샌드위치와 나초, 새우칩, 아메리카노가 각각 제공된다.
성호경 CJ CGV IMC팀장은 "소설 원작 영화의 세계관을 보다 깊이 있게 경험할 수 있도록 원작 독서와 극장 환경을 결합한 프로그램을 마련했다"며 "앞으로도 다양한 IP와 연계한 체험형 콘텐츠를 통해 극장에서만 즐길 수 있는 차별화된 경험을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
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