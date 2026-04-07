中国稳居船舶订单第一 韩国高附加值船型占优

纽斯频通讯社首尔4月7日电 英国船舶与航运市场分析机构克拉克森6日发布的数据显示，3月全球新船订单为406万修正总吨（CGT，135艘），较上月的638万CGT下降36%，但较去年同期的310万CGT增长31%。

资料图。【图片=大宇造船海洋提供】

从国家来看，中国以215万CGT（84艘）、53%的市场份额位居第一，韩国以159万CGT（38艘，39%）位列第二。

分析认为，韩国在高附加值船型领域具有一定优势，其单船平均吨位达4.2万CGT，高于中国的2.6万CGT。

从一季度累计数据看，全球船舶订单市场增长明显。1月至3月全球订单总量达1758万CGT（554艘），同比增长40%。其中，中国以1239万CGT（399艘）占据70%的市场份额，韩国为357万CGT（85艘），占20%。

在手订单方面，截至3月底，全球在手订单为1.8998亿CGT，环比增加356万CGT。其中，中国为1.2095亿CGT，占64%；韩国为3635万CGT，占19%。

价格方面，新造船价格指数为182.07，较上月小幅回落0.07点，但较2021年同期仍高出约40%，整体维持高位运行。

分船型看，液化天然气（LNG）运输船价格约为2.485亿美元，超大型集装箱船约为2.6亿美元，超大型油轮约为1.295亿美元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社