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집값 1% 오르면 혼인율 0.64% 하락…"집 없어 애도 못 낳아요"

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한국노동연구원 보고서 분석
집값 오르자 결혼부터 포기
저출산 한파 부추긴 '주거비 폭탄'

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 집값이 오를수록 결혼하거나 아이를 낳으려는 청년이 줄어든다는 연구 결과가 나왔다. '내 집 마련'의 꿈이 멀어진 청년들이 결혼 시기를 늦추거나 포기하면서, 사회 전체의 인구 구조에 심각한 타격을 입히는 모습이다.

2003~2024년 주택가격지수(좌축) 및 일반혼인율(우축) [자료=한국노동연구원]

6일 한국노동연구원은 '주택가격 변동이 혼인 및 출산에 미친 영향' 보고서를 통해 이 같이 밝혔다.

연구원이 통계청 인구주택총조사를 활용해 조사한 결과, 주택 매매 지수가 약 9.81% 상승한 2015~2024년 전체 출산률은 약 1.72% 떨어진 것으로 나타났다. 같은 기간 한국 합계출산율 총감소분의 약 4.34%가 여기 해당한다.

무주택 청년층에게 가파른 집값 상승은 주거 비용과 자녀 양육 비용의 증가를 의미하며, 이는 결혼과 출산을 기피하게 만드는 강력한 제약으로 작용한다. 같은 기간 집값이 1% 상승할 때 조혼인율(인구 1000명당 혼인 건수)는 0.64% 감소했다. 집값 상승으로 인해 혼인 비중 자체가 줄어들면서 발생한 출산율 하락 효과는 5.96%였다.

반대로 유주택자의 자산 증가로 인한 출산율 상승 효과는 4.24%다. 이미 자가를 마련한 유주택 가구의 경우 집값이 오르더라도 체감하는 주거 비용 상승은 크지 않다는 의미다. 집값 상승이 자신의 전체적인 자산 가치 증가로 이어지면서 경제적 여력이 커져 추가 출산을 계획하는 등 자녀 수를 늘리는 유인이 될 수 있다.

2017년 '8.2 대책' 이후 투기과열지구 등 규제지역으로 지정된 서울·경기 내 일부 자치구와 과천, 세종시 공동주택은 인접한 비규제지역보다 7~11%포인트(p) 비싼 값에 거래됐다. 높은 주거비 부담이 전가되면서 해당 지역의 조혼인율은 2.73% 감소했다. 20대 후반의 혼인율 하락 폭이 가장 컸으며, 30대 중후반으로 결혼 시기가 밀리는 현상 또한 두드러졌다.

출산 확률 역시 주거 안정성에 따라 극명한 양극화를 보였다. 자가 거주 가구는 집값이 1% 상승할 때 출산 확률이 1.21% 상승하는 등 뚜렷한 자산 효과를 누렸다. 5년 이상 자가를 보유한 장기 거주 가구의 출산 확률 증가 폭은 1.15%p로 단기 거주 가구보다 훨씬 컸다.

무주택 세입자는 주거비용 상승 부담으로 인해 유의미한 출산 증가 효과를 보지 못했다. 한국처럼 비혼 출산 비중이 5%미만으로 극히 드문 사회에서는 무주택 청년층이 주거비 부담에 결혼을 늦추는 행태가 곧바로 구조적인 출산율 하락으로 직결된다는 분석이 나온다.

구자현 한국노동연구원 연구위원은 "주택시장 호황기에 결혼 비중 감소로 인한 출산 저하 압력이 자산효과보다 크다"며 "주거비 부담 완화 정책이 결혼과 출산율 유지의 핵심 변수"라고 설명했다.

전문가들은 인구 절벽을 막기 위해 혼인과 출산 초기 단계의 주거비 부담을 덜어주는 핀셋 지원이 시급하다고 입을 모은다. 공공임대 주택은 신혼부부와 청년층의 핵심 주거 수단인 만큼 지역별 면적 기준과 소득 연동 임대료 체계를 현실에 맞게 개편해야 한다는 지적이다.

구 연구위원은 "금융지원 측면에선 디딤돌이나 버팀목대출, 신생아 특례대출 등의 혜택이 고소득층에 집중되는 부작용을 막기 위해 소득과 자산 구간별로 차등 금리를 적용하는 등 정책 형평성을 높여야 한다"며 "무주택 기간 중심의 현행 청약 가점 제도를 자녀 수와 혼인 기간을 반영하는 구조로 개편해 출산 가구의 당첨 확률을 끌어올릴 필요가 있다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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