2026.03.06 (금)
[AI 부동산 투데이] 꺾인 집값 상승 기대감…서울 매물 두달새 32% 급증

3월 6일 AI가 꼽은 건설·부동산 이슈
국민 50%, 정부 정책 긍정 평가
양도세 중과 종료 앞두고 서울 매물 훅 뛰어
미분양·자금난에 종합건설사 폐업 100곳 ↑

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 2026년 3월 6일 건설·부동산 시장에선 향후 집값 하락 전망이 우세해진 가운데, 다주택자 양도소득세 중과 종료를 앞두고 서울 아파트 매물이 급증하고 있습니다. 장기화된 건설경기 침체로 지방 건설사들의 폐업이 속출했습니다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ "집값 떨어질 것…정부 부동산 정책, 잘하고 있다"
한국갤럽이 지난 3~5일 전국 만 18세 이상 1001명을 대상으로 조사한 결과, 향후 1년간 주택 가격이 내릴 것이라고 응답한 비율이 46%를 기록해 상승 전망인 29%를 크게 앞질렀습니다. 한 달 전 조사에서 상승 전망이 48%, 하락 전망이 19%였던 것과 비교해 완전히 뒤집힌 결과입니다. 정부의 수도권 주택공급 방안 발표와 지속적인 부동산 안정화 의지가 시장 심리를 바꾼 주요 원인으로 풀이됩니다.

정부의 부동산 정책에 대해 긍정적으로 평가하는 비율은 51%를 기록해 2013년 이후 처음으로 50%를 돌파했고, 부정 평가는 27%에 그쳤습니다. 다주택자 규제 강화 기조가 시장 안정에 도움이 될 것이라는 응답도 62%에 달했습니다. 집값 하락 전망 속에서도 향후 임대료는 46%가 오를 것으로 예상해 전월세 시장의 불안감은 남아있는 것으로 나타났습니다.

◆ 양도세 중과 종료 임박…매수자 우위 장세 전환
다주택자 양도소득세 중과 유예 종료 시점이 다가오면서 서울 아파트 시장에 절세 매물이 쏟아지고 있습니다. 부동산 정보업체 '아실'에 따르면 서울 아파트 매물은 7만4432건으로 지난 1월 6일(5만6379건) 대비 32.0% 늘었습니다.세금 부담을 덜기 위해 매도자들이 앞다퉈 물건을 내놓으면서 외곽 지역은 물론 강남권에서도 시세보다 1억원 이상 몸값을 낮춘 급매물이 출회하고 있습니다.

매수자들은 추가적인 집값 하락을 기대하며 관망세를 굳히고 있어 실제 거래는 사실상 멈춰 선 상태입니다. 매매수급지수 역시 1년여 만에 기준선을 밑돌며 시장은 뚜렷한 매수자 우위 장세로 진입했습니다. 시장에서는 매도세가 강해지는 가운데 호가 조정 흐름이 지속되고 있습니다. 올 상반기 쏟아지는 급매물이 향후 주택 가격 향방을 가를 최대 분수령이 될 것으로 보입니다.

◆ 장기 침체에 폐업 급증…지방 건설 생태계 붕괴 우려
건설경기 침체가 장기화하면서 건설사 폐업이 빠르게 늘고 있습니다. 미분양 적체와 자금 경색이 심화된 지방을 중심으로 건설업 기반이 흔들리면서 지역 건설생태계가 붕괴 국면에 접어들 수 있다는 우려가 커지고 있습니다. 건설산업지식정보시스템(KISCON)에 따르면 이날 기준 종합건설업체 폐업 건수는 117곳으로 이미 100곳을 넘어섰습니다. 전년 동기(109곳)보다 증가했습니다.

전문건설업체 폐업은 659곳으로 지난해 같은 기간(535곳) 대비 23.2% 증가했습니다. 신규 등록보다 폐업이 더 많은 '역전 현상'도 뚜렷합니다. 같은 기간 신규 등록한 종합건설업체는 74곳에 그쳤습니다. 건설업 진입보다 사업 포기가 더 많아지면서 업황 위축이 구조화되는 모습입니다. 지방 건설시장 침체는 건설사 경영난을 더욱 악화시키는 핵심 요인으로 꼽힙니다. 업계 관계자 사이에선 세제·금융 완화 등 건설경기 부양 정책을 동시에 추진해야 한다는 이야기가 나옵니다.

chulsoofriend@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

기사 번역
