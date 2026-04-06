박홍근 "2차 추경, 중동전쟁 심각하면 재정 여력 검토 후 판단"

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 중동전쟁으로 인한 2차 추가경정(추경) 예산안 편성 필요성과 관련해 박홍근 기획예산처 장관이 "지금은 판단하기 어려운 시점"이라며 "전쟁이 얼마나 장기화될지, 우리 경제에 얼마나 큰 영향을 끼칠지 예측할 수 없다"고 말했다.

박 장관은 6일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "원유가격이 예상보다 폭등하는 경우는 우리가 예상할 수 없는 부분"이라며 "(2차 추경을) '전혀 고려하지 않는다'는 식으로 누구든 예상할 수 없는 것"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 박홍근 기획예산처 장관이 6일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제434회 국회(임시회) 제2차 본회의에서 경제에 관한 대정부질문에 답하고 있다. 2026.04.06 mironj19@newspim.com

이어 "상황이 정말 장기화되고 또는 심대한 타격이 더 추가적으로 있을 경우에는 재정 여력을 봐가면서 판단할 수는 있을 것"이라고 덧붙였다.

최근 이재명 대통령이 언급한 '긴급재정명령'에 대해서는 "경제 위기나 비상 상황에서는 모든 정책 수단을 강구하라는 취지로 말씀하신 것"이라고 설명했다.

지난달 정부가 국회에 제출한 추경안으로 지방 정부의 부담이 커지는 것 아니냐는 지적에 대해서는 정면으로 반박했다.

박 장관은 "초과세수가 발생하면 내국세의 19.24%가 지방교부세로, 지방교육재정교부금으로 20.79%가 내려간다"며 "현재 (추경안) 26조2000억원 중 9조5000억원이 지방으로 가면 당연히 지방 재원 보강이 이뤄질 것"이라고 설명했다.

한편 이번 추경에서 국채 발행 없이 초과 세수를 재원으로 삼지만, 전쟁 여파로 세수 증가세가 꺾일 수 있다는 우려에 대해서는 "반도체나 증권은 중동시장의 여파는 있기는 하지만 당분간 유지될 것"이라고 전망했다.

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