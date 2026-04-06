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가상자산 '5분마다 잔고검증' 의무화…금융사 수준 내부통제 격상

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전산시스템 5월까지 구축 지시…내부통제 위반 점검 '매 반기' 단축
금감원, 빗썸 제재 착수…IPO 2028년으로 연기

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자, 박가연 인턴기자 = 정부가 빗썸의 비트코인 오지급 사태를 계기로 가상자산 거래소 점검 체계를 강화했다. 금융감독원은 빗썸 현장 검사에서 내부통제 부실을 확인하고 조만간 정식 제재 절차에 착수할 방침이다.

금융위원회는 6일 오후 2시 정부서울청사에서 신진창 사무처장 주재로 '가상자산업계 간담회'를 열고 이용자 자산 보호를 위한 내부통제 강화 방안을 발표했다. 이날 간담회에는 5대 가상자산거래소(업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스) 등 대표와 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA) 관계자들이 참석했다.

신 사무처장은 "1100만명의 이용자가 70조원에 달하는 자산을 맡기고 있는 만큼, 거래소의 내부통제와 전산시스템, 나아가 조직문화 전반에 걸친 근본적인 개편이 불가피하다"고 강조했다.

당국은 향후 제도 개선의 3대 축으로 ▲상시 잔고대사 시스템 구축 ▲고위험거래 리스크 관리 ▲내부통제 실효성 확보를 추진하고, 이를 '2단계 가상자산법(디지털자산법)'에도 반영해 법적 강제성을 확보할 계획이다.

◆ '유령 코인' 원천 차단…5분 주기 자동 대사 시스템 도입

금융당국은 이번 빗썸 오지급 사태의 원인을 시스템 부재로 규정했다. 신 사무처장은 "표면적 원인은 인적 오류지만 그 이면에는 거래소의 구조적·관행적 문제점이 있었다"며 "상시 대사 시스템 운용 소홀과 미흡한 위험 관리 체계가 사고를 키웠다"고 지적했다

이에 따라 모든 거래소는 앞으로 5분 단위로 잔고를 점검하는 '상시 잔고대사 시스템'을 의무 구축해야 한다. 장부와 실제 잔고 간 큰 불일치가 발생하면 거래를 자동 중단하는 '거래차단조치(킬 스위치)' 기준도 마련된다.

그간 잔고대사 과정에서 오지급 등 사고 발생 대응 체계가 미비하고 분기별 회계 실사가 장부 대비 실제 보유 비율만 공개하는 등 형식적 공시에 그쳤다는 지적에 따라 공시 범위도 종목별 보유 수량까지 확대된다.

◆ 고위험거래 '다중 승인' 의무화…내부통제 금융권 수준 격상

이벤트 보상 등 수작업이 수반되는 고위험 거래 관리도 강화된다. 일부 거래소는 계정 미분리로 인적 오류에 취약했고 자동 검증 시스템과 다중 승인 체계가 없는 곳도 있었다.

당국은 이를 막기 위해 ▲고유·이벤트 계정의 물리적 분리 ▲지급 전 자동 검증 시스템 구축 ▲제3자 교차 검증 및 다중 승인 체계 구축을 의무화하기로 했다. 특히 지급 금액에 따라 승인권을 차등화하는 등 리스크에 비례한 통제 장치 마련을 유도할 방침이다.

아울러 거래소 내부통제 체계를 금융회사 수준으로 격상하기 위해 '표준 준법감시 프로그램'을 제정했다. 위반 점검 주기를 연 1회에서 매반기로 단축되며 그 결과를 당국에 보고하도록 했다. 위험관리책임자 임명과 위험관리위원회 설치 등 업계 공동의 '표준 위험관리기준'에 따른 조직 체계 구축도 병행된다.

가상자산(디지털자산) 거래소 빗썸 [사진=뉴스핌DB]

◆금감원 "빗썸 내부통제 부실 확인"…특금법 이어 '중첩 징계' 위기

금감원은 지난 2월부터 실시한 빗썸 현장 검사에서 내부통제 미비점을 확인했다. 금감원 관계자는 "법률 검토를 마치는 대로 즉각 제재 절차에 착수할 것"이라고 전했다.

앞서 빗썸은 지난달 금융정보분석원(FIU)으로부터 특금법 위반 혐의로 영업 일부정지 6개월과 과태료 368억원이라는 중징계를 받았다. 현재 이에 불복해 행정소송을 진행 중이지만 이번 금감원의 추가 제재 예고로 사법 리스크는 더욱 커질 전망이다.

빗썸 관계자는 "업계 신뢰 재건을 위한 전환점으로 당국의 점검 결과를 엄중히 받아들인다"며 "실질적인 사고 재발 방지를 위해 상시 잔고대사와 위험관리체계 강화 등 내부통제 고도화에 만전을 기할 것"이라고 밝혔다.

당국의 압박과 내부통제 리스크가 겹치면서 빗썸의 경영 일정에도 차질이 불가피해졌다. 당초 연내로 추진하던 코스닥 상장 계획은 2028년 이후로 연기됐다. 빗썸 관계자는 "삼정KPMG와 자문계약을 체결해 회계정책 검토 및 내부통제 강화 등 기업공개(IPO)를 위한 사전준비를 2027년 말까지 진행할 예정"이라며 "일정이 다소 지연됐지만 검증 수준을 대폭 강화해 2028년 이후 성공적인 IPO를 추진할 계획"이라고 밝혔다.

◆5월까지 전산시스템 구축 완료…자율규제 넘어 법제화 추진

금융당국과 DAXA는 이달 중 자율규제 제·개정을 마무리하고, 오는 5월까지 전산시스템 구축을 완료할 계획이다. 이에 대해 한 가상자산 업계 관계자는 "일부 주요 거래소는 이미 5분 단위 수준의 잔고대사 기술력을 갖춘 상태"라며 "금융당국이 점검 결과를 바탕으로 수용 가능한 시한을 설정한 것으로 보고 있다"고 전했다.

다만 "5월 구축 기한이 물리적으로 촉박한 측면은 있으나 당국 지침인 만큼 기한 내 시스템 고도화를 완료할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

eoyn2@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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