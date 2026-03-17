금감원, 종투사 CFO·CRO 간담회…"리스크 관리 소홀 없도록" 당부

시장 변동성·부동산 PF·해외 투자자산 등 5대 리스크 현안 점검

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융감독원이 17일 금융투자협회에서 10개 종합금융투자사업자 최고재무책임자(CFO) 및 최고리스크관리책임자(CRO)와 간담회를 열고 리스크 관리 강화를 당부했다.

서재완 금융감독원 부원장보는 이날 간담회에서 최근 중동 정세 불안에 따른 유가 급등 등으로 시장지표 변동성이 확대되고 있는 상황을 언급하며 수익 추구에 치중해 리스크 관리를 소홀히 하지 않도록 당부했다.

서재완 부원장보는 "지금은 내재된 위험요인을 면밀히 살피고 선제적으로 대응해야 할 때"라고 강조했다.

서재완 금융감독원 부원장보. [사진=금융감독원]

금감원은 우선 시장 변동성 확대에 대비한 위험관리 체계 강화를 주문했다. 현실성 있는 스트레스 테스트를 실시하고, 컨틴전시 플랜의 실효성을 점검하는 한편 고위험 상품 판매 과정에서 투자자 보호를 위한 내부통제 강화를 촉구했다.

유동성 관리 고도화도 주문했다. 발행어음과 투자일임계좌(IMA) 조달 규모가 확대되는 가운데 조달·운용 간 만기 불일치에 대한 관리 체계를 강화해줄 것을 요청했다.

기업신용공여 관련해서는 빠르게 늘어나는 규모에 걸맞은 내부통제 체계와 심사역량 확보를 주문했다. 금감원은 '기업신용공여 관련 모범규준' 마련을 추진할 예정이다.

부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 여신에 대해서는 적극적인 채권 상각을 통한 익스포저 감축을 독려했다. 금감원은 이행 현황을 현장점검 등을 통해 엄정히 관리할 방침이다.

해외 투자자산에 대해서는 글로벌 부동산 경기 회복 지연에 따른 건전성 악화에 대비해 부실징후를 조기 식별하고 예상 손실을 재무제표에 적시 반영할 것을 당부했다.

이날 간담회에 참석한 종합금융투자사업자 최고재무책임자와 최고리스크관리책임자들은 시장 불확실성이 전방위로 고조되고 있어 리스크 관리 역량이 어느 때보다 중요한 시점이라는 데 공감했다.

금감원은 향후 종투사를 포함한 증권사의 건전성·유동성 리스크를 지속 점검하고, 잠재적 위험요인을 적극 발굴·관리해 시장 충격에 대응해 나갈 계획이다.

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