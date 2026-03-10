금감원 "중동 리스크 장기화 가능"…석화·항공 산업 충격 점검

사태 장기화 땐 취약 업종 만기 연장 등 선제 대응 검토
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융감독원이 중동 정세 악화에 따른 금융시장 변동성과 산업별 충격 가능성을 점검하기 위해 긴급 대응에 나섰다.
10일 금융감독원(이하 금감원)은 서울 여의도 본원에서 곽범준 은행담당 부원장보 주재로 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가 등 신용평가사 산업 전문가들과 간담회를 열고 중동 상황이 국내 산업과 실물경제에 미칠 영향을 점검했다.
이날 간담회에서는 중동발 지정학적 리스크가 글로벌 원유와 천연가스 공급망에 충격을 주고 있으며 상황이 장기화될 경우 국내 주요 산업의 경영 환경에도 상당한 리스크 요인이 될 수 있다는 의견이 나왔다. 특히 한국의 경우 수입 원유의 약 70%를 중동에 의존하고 있고 중동산 원유의 90% 이상이 호르무즈 해협을 통과하는 만큼 해협 봉쇄가 현실화될 경우 원자재 조달 안정성이 약화될 수 있다는 우려도 나왔다.
산업별로는 석유화학의 경우 업황 부진이 장기화되는 가운데 원재료비 급등을 판매가에 전가하기 어려워 실적에 부정적 영향이 우려된다고 전문가들은 진단했다. 항공업 역시 유류비 상승과 달러 강세로 인한 비용 부담 증가로 수익성이 악화될 가능성이 제기됐다.
곽 부원장보는 "전쟁이 단기간 내 마무리되면 공급망에 대한 부정적 영향이 국내 산업·경제에 미치는 영향도 우려할 만한 수준으로 확대되지는 않을 것으로 보인다"며 "중동 상황이 장기화될 가능성도 배제할 수 없으므로 금융당국과 긴밀히 소통하며 함께 대응 방안을 모색해 나갈 것"이라고 전했다.
금감원은 중동 상황 장기화 시 기업 실적 악화와 신용등급 하락, 조달금리 상승 등 유동성 위험이 확대될 수 있다고 보고 취약 업종 주요 기업의 상황을 주채권은행을 통해 면밀히 모니터링할 계획이다. 필요할 경우 만기 연장 독려 등 선제적 대응 방안도 검토한다는 방침이다.
