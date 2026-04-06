NH투자증권, 연금 카카오 채널 추가 이벤트…이모티콘 5만명 선착순

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권이 카카오 채널 서비스 확대를 기념해 이모티콘 선착순 증정 이벤트를 실시한다.
6일 NH투자증권은 'NH투자증권 연금' 카카오 채널을 추가하면 이모티콘을 자동으로 받을 수 있는 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
이모티콘은 5만명 한정 선착순으로, 이날 오후 2시부터 소진 시까지 다운로드할 수 있다. 이모티콘은 '연,금 커플'의 직장 생활과 일상을 담아 제작됐다.
이번 이벤트는 NH투자증권이 연금 고객 57만명 돌파를 기념해 카카오 채널 기반 '연금 친구톡' 서비스를 확대한 데 따른 것이다. 올해 연초 이후 3개월 만에 신규 고객 5만6000명이 유입됐다.
NH투자증권의 2025년 4분기 기준 퇴직연금 확정기여형(DC) 원리금비보장상품 1년 수익률은 23.13%로 업계 평균을 웃돌았다. 고용노동부 주관 퇴직연금 사업자 평가에서도 2024년과 2025년 2년 연속 우수사업자로 선정됐다.
NH투자증권 관계자는 "연금 고객에게 익숙한 카카오톡을 통해 상시적으로 소통하고 관리할 수 있는 체계를 구축하는 데 중점을 뒀다"고 밝혔다.
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