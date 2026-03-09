NH투자증권, N2 퇴직연금 ELS 3종 출시

이달 11일 오후 2시30분까지 청약 가능

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH투자증권은 이달 11일까지 퇴직연금 전용 주가연계파생결합증권(ELS)인 'N2 퇴직연금 ELS' 22~24호를 모집하고 오는 6월 30일까지 가입 이벤트를 실시한다고 9일 밝혔다.

NH투자증권은 3월 중 매주 N2 퇴직연금 ELS를 모집할 예정으로 정기적인 투자 기회를 제공해 시장 상황에 맞춘 분산투자가 가능하도록 운영할 계획이다. 지난 4일부터 모집하는 상품은 N2 퇴직연금 ELS 22~24호로 퇴직연금 상품 본연의 특성에 맞춰 높아진 시장 변동성에 따라 기존 상품 대비 안정성을 강화했다.



낮아진 낙인 조건, 국내 주식형, 주식과 지수가 함께 기초자산으로 들어간 혼합형 상품 등을 출시해 안정성과 수익성을 동시에 추구하는 고객의 니즈를 반영했다는 설명이다.

[사진=NH투자증권]

N2 퇴직연금 22호는 팔란티어, 마이크론테크놀로지를 기초자산으로 하는 상품으로 이란 리스크로 인해 높아진 변동성을 고려해 낙인 조건을 기존 35%에서 30%로 한 단계 낮췄다. 3년 만기 구조로 6개월마다 조기상환 기회를 제공하며 조건 충족 시 세전 연 11.40%의 수익을 지급한다.

N2 퇴직연금 23호는 삼성전자, SK하이닉스를 기초자산으로 하는 국내 주식형 ELS로 낙인 조건은 최초기준가격의 45%다. 3년 만기 구조로 6개월마다 조기상환 기회를 제공하며 조건 충족 시 세전 연 8.40%의 수익을 지급한다.

N2 퇴직연금 24호는 SK하이닉스와 코스피200과 같이 주식과 주가지수가 함께 기초자산으로 들어간 혼합형 상품이다. 조금 더 안정적인 투자를 원하는 투자자를 위해 기초자산에 코스피 지수를 추가하고 낙인을 40%까지 낮춘 혼합형 상품이다. 3년 만기 구조로 6개월마다 조기상환 기회를 제공하며 조건 충족 시 세전 연 6.50%의 수익을 지급한다.

3가지 상품 모두 조기상환 조건을 충족하지 못하고 만기에 기초자산이 하락해 손실 조건에 해당하더라도 원금의 80%까지 받을 수 있는 원금 부분지급형 상품으로 퇴직연금 계좌에 특화된 상품이다.

개인투자자 중 숙려 제도 대상이 아닌 고객은 오는 11일 오후 2시30분까지 청약이 가능하며 발행일은 3월 12일이다. 숙려제도 대상 고객은 개인 일반 투자자 중 65세 이상 또는 부적합·부적정 투자자로 3월 4~6일 사이 청약 가능하며 숙려기간은 3월 9~10일, 숙려 의사 확정일은 3월 11일이다. 숙려 의사확정을 하지 않으면 청약이 취소된다.

N2 퇴직연금 ELS는 원금부분지급형 구조를 적용해 일정 수준까지 손실 가능 범위를 제한하도록 설계된 것이 특징이다. 10만원 이상 10만원 단위로 청약할 수 있어 소액 투자도 가능하며 퇴직연금 계좌를 통해 투자할 경우 인출 시점까지 과세 이연 효과가 있다. 이후 연금 수령 시 수령 조건에 따라 연금계좌 특유의 세제 혜택을 활용할 수 있다.

6월까지 진행되는 가입 이벤트는 신청 고객을 대상으로 하며 N2 퇴직연금 ELS 청약 배정금액을 합산해 경품을 제공한다. ▲10만원 이상 100만원 미만 시 스타벅스 커피 교환권 1매 ▲100만원 이상 시 스타벅스 1만원 상품권이 제공된다.

NH투자증권 관계자는 "퇴직연금 투자자들의 수익률 관리와 투자 선택 다양성에 대한 관심이 높아지고 있다"며 "현재 퇴직연금 계좌에서 ELS를 투자할 수 있는 유일한 플랫폼으로서 퇴직연금 가입자가 시장 환경에 맞는 다양한 투자 기회를 활용할 수 있도록 상품과 서비스를 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com