전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.09 (월)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

NH투자증권, N2 퇴직연금 ELS 3종 출시

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

이달 11일 오후 2시30분까지 청약 가능

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH투자증권은 이달 11일까지 퇴직연금 전용 주가연계파생결합증권(ELS)인 'N2 퇴직연금 ELS' 22~24호를 모집하고 오는 6월 30일까지 가입 이벤트를 실시한다고 9일 밝혔다.

NH투자증권은 3월 중 매주 N2 퇴직연금 ELS를 모집할 예정으로 정기적인 투자 기회를 제공해 시장 상황에 맞춘 분산투자가 가능하도록 운영할 계획이다. 지난 4일부터 모집하는 상품은 N2 퇴직연금 ELS 22~24호로 퇴직연금 상품 본연의 특성에 맞춰 높아진 시장 변동성에 따라 기존 상품 대비 안정성을 강화했다.

낮아진 낙인 조건, 국내 주식형, 주식과 지수가 함께 기초자산으로 들어간 혼합형 상품 등을 출시해 안정성과 수익성을 동시에 추구하는 고객의 니즈를 반영했다는 설명이다.

[사진=NH투자증권]

N2 퇴직연금 22호는 팔란티어, 마이크론테크놀로지를 기초자산으로 하는 상품으로 이란 리스크로 인해 높아진 변동성을 고려해 낙인 조건을 기존 35%에서 30%로 한 단계 낮췄다. 3년 만기 구조로 6개월마다 조기상환 기회를 제공하며 조건 충족 시 세전 연 11.40%의 수익을 지급한다.

N2 퇴직연금 23호는 삼성전자, SK하이닉스를 기초자산으로 하는 국내 주식형 ELS로 낙인 조건은 최초기준가격의 45%다. 3년 만기 구조로 6개월마다 조기상환 기회를 제공하며 조건 충족 시 세전 연 8.40%의 수익을 지급한다.

N2 퇴직연금 24호는 SK하이닉스와 코스피200과 같이 주식과 주가지수가 함께 기초자산으로 들어간 혼합형 상품이다. 조금 더 안정적인 투자를 원하는 투자자를 위해 기초자산에 코스피 지수를 추가하고 낙인을 40%까지 낮춘 혼합형 상품이다. 3년 만기 구조로 6개월마다 조기상환 기회를 제공하며 조건 충족 시 세전 연 6.50%의 수익을 지급한다.

3가지 상품 모두 조기상환 조건을 충족하지 못하고 만기에 기초자산이 하락해 손실 조건에 해당하더라도 원금의 80%까지 받을 수 있는 원금 부분지급형 상품으로 퇴직연금 계좌에 특화된 상품이다.

개인투자자 중 숙려 제도 대상이 아닌 고객은 오는 11일 오후 2시30분까지 청약이 가능하며 발행일은 3월 12일이다. 숙려제도 대상 고객은 개인 일반 투자자 중 65세 이상 또는 부적합·부적정 투자자로 3월 4~6일 사이 청약 가능하며 숙려기간은 3월 9~10일, 숙려 의사 확정일은 3월 11일이다. 숙려 의사확정을 하지 않으면 청약이 취소된다.

N2 퇴직연금 ELS는 원금부분지급형 구조를 적용해 일정 수준까지 손실 가능 범위를 제한하도록 설계된 것이 특징이다. 10만원 이상 10만원 단위로 청약할 수 있어 소액 투자도 가능하며 퇴직연금 계좌를 통해 투자할 경우 인출 시점까지 과세 이연 효과가 있다. 이후 연금 수령 시 수령 조건에 따라 연금계좌 특유의 세제 혜택을 활용할 수 있다.

6월까지 진행되는 가입 이벤트는 신청 고객을 대상으로 하며 N2 퇴직연금 ELS 청약 배정금액을 합산해 경품을 제공한다. ▲10만원 이상 100만원 미만 시 스타벅스 커피 교환권 1매 ▲100만원 이상 시 스타벅스 1만원 상품권이 제공된다.

NH투자증권 관계자는 "퇴직연금 투자자들의 수익률 관리와 투자 선택 다양성에 대한 관심이 높아지고 있다"며 "현재 퇴직연금 계좌에서 ELS를 투자할 수 있는 유일한 플랫폼으로서 퇴직연금 가입자가 시장 환경에 맞는 다양한 투자 기회를 활용할 수 있도록 상품과 서비스를 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
모텔 연쇄살인 피의자 신상 공개 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 강북 모텔 연쇄살인 20대 여성 피의자의 신상을 공개했다. 서울북부지검은 9일 신상정보공개심의위원회를 열고 강북 모텔 연쇄살인 사건 피의자 김소영(20) 씨 이름과 나이, 머그샷을 공개했다. 신상은 이날부터 오는 4월 8일까지 30일간 공개된다. [사진=서울북부지방검찰청] 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 중대범죄신상공개법에 따라 검찰은 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 지난달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 하거나 사망에 이르게 한 혐의(살인·마약류관리법 위반 등)를 받는다. 피해자들 중 2명은 숨졌고 1명은 치료를 받고 회복한 것으로 알려졌다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다.  그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 지난달 19일 검찰에 송치했다. 경찰은 김 씨가 피해 남성으로부터 고급 식사 등을 제공받는 등 본인 경제력으로는 불가능한 경험을 할 기회로 삼은 것으로 보고 있다. 김씨가 사이코패스에 해당한다는 결과도 나왔다. 서울 강북경찰서는 김 씨에 대한 사이코패스 진단 평가(PCL-R) 결과 사이코패스에 해당한다는 판명 결과를 검찰에 송부했다.  사이코패스 진단검사는 냉담함, 충동성, 공감 부족, 무책임 등 사이코패스 성격적 특성을 지수화해서 도출한다. 총 20문항으로 이뤄졌으며 40점 만점이다. 통상 25점 넘으면 사이코패스로 분류되는데 김씨는 기준치 이상 점수를 받았다고 알려졌다. 한편 피해자로 추정되는 남성 2명이 추가로 드러나면서 경찰은 김 씨 여죄를 수사 중이다. calebcao@newspim.com 2026-03-09 14:40
사진
부정청약 등 혐의 이혜훈 집 압색 [서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 이재명 정부 첫 기획예산처 장관 후보자로 지명됐다가 낙마한 이혜훈 전 국회의원의 아파트 부정청약 의혹 등에 대해 경찰이 압수수색에 나섰다. 9일 경찰에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 이달 초 이혜훈 전 의원 자택 등 5곳을 압수수색했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 오전 서울 여의도 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에 참석해 있다. 2026.01.23 pangbin@newspim.com 이혜훈 전 의원은 장남 혼인 신고를 미뤄 부양가족수를 늘리는 소위 '위장 미혼' 방식으로 2024년 7월 반포 래미안 원펜타스 아파트 청약에 당첨됐다는 혐의를 받는다. 이와 관련 이혜훈 전 의원은 인사청문회 과정에서 "당시 장남 부부 사이에 문제가 있었고 많은 노력을 했지만 관계가 좋지 않았다"며 자녀 동거가 불가피했다는 취지로 설명했다. 이재명 대통령은 관련 의혹이 커지자 지난 1월 25일 장관 후보자 지명을 철회했다. 그밖에 이혜훈 전 의원은 보좌진 폭언 등 갑질 의혹, 자녀 입시 '부모 찬스' 의혹 등을 받는다. 서울 방배경찰서가 고발 사건 8건을 집중 수사하다가 서울경찰청 금융범죄수사대로 넘겼다. 경찰은 압수물 분석과 관련자 조사 후 이혜훈 전 의원을 소환할 예정이다. ace@newspim.com 2026-03-09 13:22

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동