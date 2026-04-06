"둔산 89% 동의"…대전 노후정비 선도지구 3만호 신청

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 노후계획도시정비 선도지구 공모에 3만 호가 넘는 물량이 몰리며 재정비 사업에 대한 주민 기대감이 수치로 확인됐다.

대전시는 지난 3일 선도지구 선정 공모 접수를 마감한 결과 특별정비예정구역 27개 구역 가운데 10개 구역, 총 3만800호가 신청서를 제출했다고 6일 밝혔다.

서구 아파트 단지 전경. [사진=대전 서구] 2025.01.17 jongwon3454@newspim.com

이번 공모는 노후계획도시정비사업의 첫 단추격인 선도지구를 선정하기 위한 절차로 시는 지난해 11월 공고 이후 지난달 30일부터 이달 3일까지 접수를 진행했다. 접수 결과 전반적으로 높은 주민 참여율을 보이며 사업 추진 동력이 확보됐다는 평가다.

특히 둔산지구는 전체 17개 구역 중 10개 구역, 2만8300호가 신청하며 공모를 사실상 주도했다. 평균 주민동의율은 89%에 달해 정비 필요성에 대한 공감대가 높은 것으로 나타났다.

반면 송촌·중리·법동지구는 10개 구역 중 1개 구역(2500호)만 신청했으며 주민동의율은 73% 수준으로 집계됐다. 지역별로 참여 온도 차도 뚜렷하게 드러났다.

선도지구 선정 규모는 둔산지구 5000호(최대 7500호), 송촌지구 2000호(최대 3000호)로 향후 국토교통부와 협의를 거쳐 최종 확정될 예정이다.

대전시는 앞으로 주민동의율, 정주환경 개선 시급성, 도시기능 활성화 필요성 등을 기준으로 종합 평가를 진행한다. 특히 외부 전문가가 참여하는 평가위원회를 통해 기준 적용의 적정성과 오류 여부를 검증하는 등 공정성 확보에 방점을 찍을 계획이다.

향후 일정은 4~5월 평가 및 검증을 거쳐 6월 국토교통부 협의를 진행한 뒤 7월 중 선도지구를 최종 발표한다는 구상이다.

예비 선도지구로 선정된 지역에는 주민설명회와 국토부 '찾아가는 미래도시지원센터'를 통해 사업 전반 정보를 공유하고, 이후 특별정비계획 수립과 구역 지정까지 절차를 단계적으로 지원할 방침이다.

최종수 대전시 도시주택국장은 "외부 전문가 검증을 통해 공정하고 투명하게 선도지구를 선정하겠다"며 "노후계획도시정비사업이 안정적으로 추진돼 대전이 한 단계 도약할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

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