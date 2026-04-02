중동발 경제충격에 대전시 '비상체제 확대'…자치구까지 총동원

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 중동 전쟁 장기화와 고물가·고환율 여파로 경제 불확실성이 커지자 비상경제 대응 체계를 자치구 단위까지 확대하며 전면 대응에 나섰다.

대전시는 유득원 행정부시장 주재로 '대전시-자치구 비상경제대책회의'를 열고 지역경제 충격 최소화를 위한 대응 상황을 점검하고 향후 계획을 논의했다고 2일 밝혔다.

2일 오후 열린 대전시-자치구 비상경제대책회의. [사진=대전시] 2026.04.02 nn0416@newspim.com

앞서 시는 지난달 5일 '비상경제대책본부'를 출범시킨 데 이어, 이번에 자치구까지 운영 범위를 넓혀 현장 대응력을 강화했다.

이날 회의에서는 ▲수출기업 피해 현황 및 긴급 경영안정자금 지원▲유가 안정을 위한 주유소 특별점검 및 석유제품 매점매석 신고센터 운영▲물가동향 모니터링 강화▲대금 지급 주기 단축 등 재정 신속집행 ▲대중교통 혼잡 대책 등을 중점 점검했다.

또 자원안보 위기 '주의' 경보 발령에 따라 공공기관 에너지 절약과 승용차 5부제 시행, 민간 참여 확대 방안, 종량제 봉투 재고 관리 등 주요 현안도 함께 논의됐다.

대전시는 위기 상황 종료 시까지 상시 비상 대응 체계를 유지하고 자치구와 협력해 현장 애로사항을 실시간으로 반영할 방침이다. 아울러 정부 추가경정예산안에 따른 행정 절차도 신속히 추진할 계획이다.

유득원 대전시 행정부시장은 "중동 사태 장기화로 시민들의 경제적 부담이 커지고 있다"며 "시민들이 체감할 수 있는 실질적인 지원이 이루어질 수 있도록 빈틈없는 대응 체계를 유지해 달라"고 당부했다.

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