대전시, 중동사태 대응 '비상경제대책본부' 가동..."경제 피해 최소화"

5일 행정부시장 주재 '중동사태 관련 긴급점검회의' 개최

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전시는 최근 고조되고 있는 중동사태로 인한 유가 급등과 외환·금융시장 불안정성이 지역경제에 미칠 충격을 최소화하기 위해 '비상경제대책본부'를 구성했다고 5일 밝혔다.

시는 이날 오후 유득원 대전시 행정부시장 주재로 '중동사태 관련 긴급점검회의'를 열고 15개 부서장과 대전일자리경제진흥원, 대전신보재단, 대전테크노파크가 참석해 지역경제 영향과 향후 대응방안을 논의했다.

대전시 비상경제대책본부가 5일 중동사태 관련 긴급점검회의를 개최했다. [사진=대전시] 2026.03.05 gyun507@newspim.com

참석자들은 중동사태에 따른 수출계약 취소, 물류 지연, 대금 결제 차질, 원재료비 상승, 환율 변동 등에 따른 피해 규모 최소화를 위해 지역기업과 소상공인의 지원책을 함께 논의했으며 물가안정 및 에너지 수급안정 방안을 추진하기로 했다.

먼저 물가 대응으로는 유가 상승에 편승한 바가지요금 및 불공정 거래행위를 집중 점검하고 착한가격업소 활성화를 통해 서민경제 부담을 완화한다. 또 계약취소 및 물류 지연 등을 겪는 기업 피해 상황을 조사하고 통상지원사업과 연계한 긴급 지원방안을 마련한다는 계획이다.

아울러 원재료비 상승과 고환율로 고통받는 소상공인을 위해 초저금리 특례보증 및 경영회복 지원금을 투입하고 인건비와 임대료 등 고정비 부담 경감 및 폐업 위기 소상공인 대상 긴급 컨설팅을 추진한다.

이밖에도 에너지 수급, 농수산물 수급, 일자리 지원, 교통 대책 등을 추진해 물가 안정 및 교통 혼잡상황을 방지한다는 방침이다.

유득원 대전시 행정부시장은 "중동사태 향방이 불투명한 만큼 빈틈없는 대응 체계를 가동해 지역경제 피해를 최소화하겠다"며 "특히 수출 기업 유동성 확보와 소상공인의 경영 안정에 총력을 다할 것"이라고 말했다.

gyun507@newspim.com