윤상현, 장동혁 앞에서 "비상체제 전환" 공개 요구...張 "민주 비판 이야기하자"

국민의힘, 6일 인천시당에서 현장 최고위 개최

윤상현 "수도권 민심 빙하기 그 자체" 직격

장동혁 "당내 이야기는 비공개 때 말해달라" 수습

[인천=뉴스핌] 신정인 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 6일 인천에서 열린 현장 최고위원회의에서 '당의 쇄신' 요구가 나오자 "이 귀한 시간에 당내 이야기로 시간을 보내는 것은 너무 아깝다고 생각한다"며 불편함을 드러냈다.

장 대표는 이날 오전 인천 남동구 국민의힘 인천시당을 찾아 현장 최고위원회의를 열었다.

회의에 참석한 윤상현 의원은 "지금 인천 민심이 처참할 지경이다. 우리 당 후보들 정말 겉으로 웃고 환호하고 있지만 속마음은 슬프고 아릴 것"이라며 "수도권 민심은 빙하기 그 자체"라고 했다.

이어 "차갑다 못해 우리에게 등 돌리는 실정"이라며 "(국민의힘 지지율 18%) 여론조사는 민심이 우리 당에 드리는 최후 통첩"이라고 했다.

그러면서 "후보가 처절히 뛰면서 각자도생하고 좋은 공약을 많이 내는데 백약이 무효하다"며 "이해관계를 뛰어 넘어 선거 승리 민심 회복이라는, 당이 변화하고 혁신한다는 비상체제로의 전환을 후보들이 원하고 있다"고 강조했다.

[인천=뉴스핌] 장동규 기자 = 장동혁 국민의힘 대표(오른쪽)가 6일 오전 인천 남동구 국민의힘 인천시당에서 열린 현장최고위원회의에서 윤상현 의원과 인사하고 있다. 2026.04.06 jk31@newspim.com

손범규 인천 남동갑 당협위원장도 "선당후사라는 말을 많이 하는데 우리도 바뀌어야 하지 않나. 선민후사라고 생각한다"며 "길거리에서 만나는 모든 분들이 국민을 위한 정치를 하라는 말을 하는데, 우리 당은 한 발짝도 못 나가고 싸우기만 한다"고 말했다.

이에 장 대표는 "귀한 시간을 내서 인천에 왔고 인천 국회의원들과 당협위원장들께 발언 기회를 주고 있는데, 더불어민주당 비판하는 이야기나 인천에 필요한 이야기를 충분히 할 수 있지 않을까 싶다"고 했다.

그러면서 "당내 이야기는 비공개 때 말해주면 다 듣고 반영하도록 노력하겠다"며 "다만 지금은 많은 당원과 국민이 지켜보는 이 시간에 민주당에 대한 비판, 민주당이 잘못한 것들, 그동안 인천이 해왔던 것과 필요한 것을 말해도 부족하지 않을까"라고 재차 강조했다.

장 대표는 최고위원회의와 '천원 주택' 현장 방문을 마친 뒤 기자들과 만나 "의결 사항, 승인 사항이 많아서 비공개(회의)에서 많은 말씀을 나눌 시간은 없었다"며 "많은 의견을 듣지는 못했지만 당협위원장과 시당위원장을 통해 인천의 여러 현안에 대해 다시 듣고 논의하는 자리를 따로 마련하겠다"고 했다.

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