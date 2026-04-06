장동혁 "'무소속 강행' 이진숙 만날 용의…'험지' 계양을 공천 고민할 것"

장동혁, 6일 인천시당에서 현장 최고위 개최

이진숙에 "시간 내주면 찾아갈 것…터놓고 얘기하자"

[인천=뉴스핌] 신정인 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 6일 이진숙 전 방송통신위원장의 재보궐 선거 출마 거절 의사 표명과 관련해 "만나서 말씀 나누는 건 언제든 만날 용의가 있다"고 밝혔다.

장 대표는 이날 오전 인천 현장 최고위원회의와 '천원주택' 방문을 마친 뒤 기자들과 만나 "직접 찾아와도 좋고 시간을 내주면 제가 찾아가도 좋다. 이 문제를 터놓고 얘기하는 건 언제든 열려 있다"며 이같이 말했다.

장 대표는 이 전 위원장이 거론되는 대구시장 공천 문제에 대해 "해결하기 위한 의견을 어제 유튜브 방송에서 충분히 말했다"며 "이미 법원의 가처분 결정이 있는 만큼, 결정에 따라 문제를 해결하면서 이 후보(이 전 위원장)에 대해서는 어제 밝힌 내용으로 제 의지와 생각을 갈음하겠다"고 설명했다.

이어 "그런 부분의 논의를 위해 얼마든지 만날 수 있고 대화할 수 있다"며 "언제든 만날 수 있으니 찾아와도 좋고, 시간을 말해주면 제가 찾아가 대화하겠다"고 거듭 강조했다.

[인천=뉴스핌] 신정인 기자 = 장동혁 대표와 송언석 원내대표 등 국민의힘 지도부는 6일 인천 남동구 인천시당에서 현장 최고위원회의를 개최했다. 2026.04.06 allpass@newspim.com

앞서 장 대표는 전날(5일) 매일신문 유튜브 방송에서 "당은 이 전 위원장을 국회에서 더 필요로 하고 있다"며 사실상 국회의원 재보궐선거 출마를 공개 제안했다.

그러나 이 전 위원장은 같은 날 자신의 페이스북에 "기차는 떠나고…"라고 적으며 거절 의사를 밝혔다.

장 대표는 인천 지역 보궐선거 전략에 대해서는 지역별 온도 차를 보였다.

그는 "인천 연수갑은 열심히 뛰는 저희 당 후보가 있어 공천 원칙에 따라 공천하면 된다"고 밝히는 한편, 이재명 대통령의 옛 지역구인 계양을에 대해서는 "어려운 지역이지만 어떻게 의미 있는 싸움을 할지 고민해 나가겠다"고 말했다.

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