용인 석성산성, 경기도 기념물 지정 고시

이상일 시장 "시민에게 알릴 기회"

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 '용인 석성산성'이 경기도 기념물로 지정 고시됐다고 6일 밝혔다.

경기도 기념물로 지정된 석성산성 성벽.[사진=용인시]

이번 지정된 석성산성은 처인구 포곡읍·유방동과 기흥구 중동 일원에 걸쳐 석성산 정상부를 포함한 넓은 영역에 위치해 있다.

7세기 신라 삼국통일 전후 조성돼 조선시대까지 사용된 산성으로 성벽 총길이 2㎞에 달한다.

신라가 한강 유역 확장 과정에서 6세기 할미산성을 운영하다 7세기 통일 무렵 후방에 석성산성을 축조했다.

경기도 기념물로 지정된 석성산성 동문지.[사진=용인시]

최초 서쪽 능선 중심으로 쌓인 성은 고려·조선 시대 동쪽 통화사, 북쪽 석성산 정상까지 확장되며 건축 기술 변화를 보여준다.

임진왜란 당시 서애 유성룡은 석성산성에 군사 배치해 오산·독산성, 남한산성과 함께 한성 방어선을 구축할 것을 건의했다.

석성산성은 군부대 진입으로 출입 제한·성벽 훼손 등으로 제대로 알려지지 않았다.

용인시는 2024년 군 협조로 정밀지표조사 실시, 이를 바탕 기념물 지정 성과를 이뤘다.

이상일 시장은 "반세기 가려진 석성산성을 시민에게 알릴 좋은 기회"라며 "국방부와 보존·활용 방안 논의할 것"이라고 전했다.

seraro@newspim.com