KGM, 강남 전역으로 로보택시 확대…토레스 EVX 투입

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = KG모빌리티(KGM)가 자율주행 로보택시 서비스 확대에 나선다. 차량 라인업을 늘리고 운행 구역과 시간까지 확장하며 도심 자율주행 상용화에 속도를 높이는 모습이다.

KGM 코란도 EV 구역형 자율주행 로보택시. [사진=KGM]

KGM은 SWM과 협력해 서울 강남구 일대에서 운영 중인 구역형 자율주행 로보택시 서비스를 확대한다고 6일 밝혔다.

이번 협력으로 기존 코란도 EV 기반 차량에 더해 토레스 EVX를 새롭게 투입한다. 동시에 연말까지 로보택시 생산 물량을 20대 이상으로 늘려 서비스 수요 증가에 대응할 계획이다.

운행 구역도 기존 강남·서초 일부 지역에서 자율주행 시범운행지구인 강남 전역(약 20.4㎢)으로 확대된다. 운행 시간은 오후 10시부터 다음 날 오전 5시까지로 기존보다 시작 시간을 앞당겨 심야 이동 편의성을 높였다.

기술 측면에서도 고도화가 이뤄진다. KGM과 SWM은 차량과 시스템 간 제어 신호를 직접 연동하는 설계를 적용해 보다 정밀하고 안정적인 주행 제어를 구현한다는 계획이다. 이를 통해 서비스 완성도를 한층 끌어올릴 것으로 기대하고 있다.

양사는 2022년 레벨4 자율주행 기술 개발을 위한 협약을 체결했으며, 2024년 9월부터 강남 자율주행 시범운행지구에서 로보택시 서비스를 운영해 왔다. 현재까지 누적 탑승 7754건을 기록하며 운영 기간 무사고를 유지하고 있다.

구역형 자율주행 택시는 정해진 노선을 달리는 셔틀과 달리, 특정 구역 내에서 이용자가 원하는 목적지까지 이동해야 하는 형태로 기술 난이도가 높은 서비스로 평가된다.

KGM 관계자는 "지금까지 안정적인 서비스 운영 경험을 바탕으로 더욱 완성도 높은 자율주행 서비스를 제공할 것"이라며 "양사 협력을 통해 도심 자율주행 상용화를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

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