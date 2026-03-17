KGM·ETRI·소디스, 차세대 E2E 자율주행 AI 기술 개발 LOI 체결

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = KG 모빌리티(KGM)가 한국전자통신연구원(ETRI), (주)소디스와 함께 차세대 엔드투엔드(E2E) 자율주행 AI 기술 개발을 위한 LOI(Letter Of Intent)를 체결했다.

17일 KGM에 따르면 이번 LOI 체결은 AI가 인간과 유사한 방식으로 환경을 인지하고 차량을 직접 제어하는 범용 운전 지능(Driving Intelligence)을 구축하기 위해 마련됐다.

KGM, ETRI·소디스와 차세대 E2E 자율주행 AI 기술 개발 LOI 체결식 모습[사진=KGM]

이에 따라 KGM은 자율주행 시스템, 실제 도로 주행 데이터, 주행 시험 인프라를 제공하고 ETRI와 소디스는 이를 바탕으로 통합 AI 모델을 개발할 예정이다.

특히 이번에 개발될 예정인 AI모델은 기존 자율주행 기술이 인지·판단·제어를 별도 시스템으로 처리하는 데 비해, E2E 방식으로 하나의 AI 모델이 도로 상황을 이해하고 조향·가속·감속을 동시에 결정할 수 있다.

여기다 멀티모달(Multimodal) 기술을 적용해 카메라 시각 정보 외에 언어적 개념과 상황 맥락을 함께 이해하도록 설계될 예정이다.

주요 기술로는 혼잡도로 위험 예측 강화학습 AI 소프트웨어와 악천후 환경 인지·판단 AI 핵심기술 개발이 포함된다.

KGM은 "ETRI의 과학기술정보통신부 국책 과제 원천기술과 자사 주행 데이터를 결합해 최적의 자율주행 모델을 기대하고 있다"며 "차량 개발 초기부터 고도화된 자율주행 기능을 탑재해 기존 기술 한계를 극복하고 제품 경쟁력을 강화할 것"이라고 전했다.

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