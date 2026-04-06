단양군, 대학·산업체 연계 통한 '지역 활력 프로그램' 운영

평생학습 집중진흥지구로 지정…AI 기반 홍보 인재 양성

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 단양군은 교육부와 국가평생교육진흥원이 주관하는 '2026년 지역 평생교육 활성화 지원사업'의 '평생학습 집중진흥지구'에 선정됨에 따라 평생교육을 매개로 지역 활력 회복에 나선다고 6일 밝혔다.

이번 사업은 인구감소지역의 정주 여건을 개선하고 지역 인재를 육성하기 위한 것으로 군은 지역 대학과 산업체를 연계한 '지산학 협력형' 평생교육 프로그램을 4월부터 본격 운영할 계획이다.

단양군이 지난해 운영한 평생학습 프로그램.[사진=단양군] 2026.04.06 choys2299@newspim.com

핵심 프로그램은 단양군 시민기자단과 단양군 환경교육 프로그램 등 2개 과정으로 총 60명의 지역 주민이 참여한다. 특히 이번 사업은 대학의 전문 교육 자원을 지역에 개방하고 교육 수료자를 지역 문제 해결의 주체로 육성하는 '충북형 RISE 모델'을 현장에서 구현하는 시범 사례로 주목된다.

먼저 상반기에는 시니어와 경력단절여성을 대상으로 한 '단양군 시민기자단' 프로그램이 운영된다. 교육 과정은 로컬 콘텐츠 발굴과 디지털 홍보 역량 강화에 초점을 맞춰 진행되며 수료생들은 지역 관광자원을 직접 취재해 언론과 연계한 홍보 활동을 펼치게 된다.

이어 여름철에는 초등학생 자녀를 둔 가족을 대상으로 '단양군 환경교육 프로그램'이 진행된다. 단양 지하세계 탐험과 업사이클링 체험 등 체험 중심 프로그램으로 구성되며 군은 이를 통해 '생태관광도시 단양' 브랜드를 한층 강화한다는 구상이다.

김경식 군 평생학습관장은 "인구감소라는 위기를 평생교육으로 극복하겠다"며 "배움이 곧 지역 경쟁력이 되는 지속 가능한 교육 생태계를 구축해 단양을 대한민국 대표 평생학습 모델로 성장시키겠다"고 말했다.

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