韩插电式混合动力汽车迎转机：比亚迪与KGM发力"性价比"战略

纽斯频通讯社首尔4月6日电 近年来一度被视为"定位模糊、价格偏高"的插电式混合动力汽车（PHEV）在韩国市场销量持续下滑，但随着车企比亚迪和KG Mobility加大价格调整力度，市场回暖迹象逐渐显现。

图为比亚迪SEAL 6 DM-i。【图片=比亚迪韩国提供】

韩国进口汽车协会（KAIDA）3日发布的数据显示，今年1月至3月韩国PHEV销量为2812辆，同比减少21.8%；市场份额由去年同期的5.9%下降至3.4%。单月来看，3月销量为1031辆，较去年同期的1302辆继续下降。在电动化加速推进背景下，PHEV市场份额一度被纯电动车型挤压。

分析认为，PHEV同时搭载电池和内燃机，成本结构较高，价格普遍高于传统燃油车和普通混合动力车。同时，其在补贴和使用成本方面又不及纯电动车，长期被消费者视为"折中但不具优势"的选择，市场竞争力有所减弱。

不过，随着企业调整产品策略，PHEV市场正出现新的变化。比亚迪韩国表示，计划于今年在韩国推出包括PHEV在内的多款新车型，并引入"DM-i"（双模智能）插电混动技术。市场预计相关车型售价或在4000万韩元左右，接近主流混动车型水平。

韩国本土车企KG Mobility也计划于2027年推出首款PHEV SUV车型"SE10"，主打中大型SUV市场，意在通过提升性价比打破当前以高价进口车型为主的市场结构。

业内人士指出，随着车企在价格端发力，PHEV此前受限于价格因素的发展瓶颈有望缓解，市场需求或逐步恢复。

国际油价上涨也成为影响因素之一。随着韩国汽油价格接近每升2000韩元，消费者对电动化车型的关注度明显提升，而充电依赖较低的PHEV被认为具有一定现实优势。

分析认为，若PHEV市场回暖，韩国汽车市场竞争格局或由传统燃油车、混合动力车和纯电动车"三足鼎立"，演变为包含PHEV在内的"四方竞争"格局。在此背景下，汽车企业在价格策略和产品布局方面面临新的调整压力。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社