속초시, 5월 '설악무산문화축전' 참가자·먹거리 부스 모집

[속초=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 속초시는 오는 5월 열리는 '2026 설악무산문화축전'의 프로그램 참가자와 먹거리 부스 참여 업체를 4월 26일까지 사전 모집한다고 5일 밝혔다.

시에 따르면 '2026 설악무산문화축전'은 5월 15일부터 17일까지 사흘간 속초시 엑스포 잔디광장 일원에서 개최될 예정이다.

2026 설악무산문화축전 어린이 사생대회.[사진=속초시] 2026.04.05 onemoregive@newspim.com

이번 축전은 제4회 설악청소년문화축전과 제3회 설악음식문화페스티벌로 구성되며, (재)설악만해사상실천선양회가 주최·주관하고 문화체육관광부와 강원특별자치도, 속초시가 후원한다.

제4회 설악청소년문화축전은 어린이와 청소년을 대상으로 전국 단위 문화 경연 프로그램으로 진행된다. 주요 프로그램은 전국 어린이 사생대회, 전국 어린이 합창대회, 전국 청소년 백일장, 전국 청소년 스트리트댄스 페스티벌 등 4개다.

사생대회와 합창대회는 5월 16일, 백일장과 스트리트댄스 페스티벌은 5월 17일 각각 개최되며, 모든 프로그램은 5월 10일까지 참가자를 모집한다. 특히 어린이 사생대회와 청소년 백일장은 사전접수와 함께 행사 당일 현장 접수도 병행해 참여 기회를 확대할 계획이다.

제3회 설악음식문화페스티벌은 지역 특산물을 활용한 음식과 디저트, 음료 등을 선보이는 먹거리 행사로, 총 25개 팀의 부스를 모집한다. 모집 기간은 4월 1일부터 26일까지이며, 선정된 업체에는 축제 기간 판매와 홍보 기회가 제공된다.

참가 신청은 설악청소년문화축전의 경우 네이버폼을 통한 사전 접수로 진행되며, 설악음식문화페스티벌은 속초시청 누리집 공지사항에서 신청서를 내려받아 이메일로 제출하면 된다.

속초시 관계자는 "설악무산문화축전은 청소년과 시민, 관광객이 함께 어우러지는 참여형 문화축제"라며 "사전접수뿐 아니라 현장 참여도 가능한 만큼 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

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