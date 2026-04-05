[프로축구] FC서울, 안양과 '연고지 더비' 1-1 무승부…4연승 마감

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = FC서울과 FC안양이 시즌 첫 '연고지 더비'에서 승부를 가리지 못했다.

서울은 5일 안양종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 6라운드 원정 경기에서 안양과 1-1로 비겼다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = FC서울 클리말라가 5일 안양종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 6라운드 FC안양전에서 득점한 이후 세리머니를 하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.04.05 football1229@newspim.com

서울은 개막 4연승 이후 첫 무승부를 기록했지만 승점 13으로 선두를 지켰다. 안양은 최근 3연패를 끊었다. 1승 3무 2패를 기록해 승점 6으로 8위에 자리했다.

양 팀의 맞대결은 '연고 이전'으로 얽힌 특별한 더비로 관심을 모았다. 서울의 전신 안양 LG가 2004년 서울로 연고를 옮긴 후, 안양은 시민구단으로 재창단 한 바 있다.

안양은 전반 25분 이태희의 슈팅이 골문을 벗어나며 아쉬움을 삼켰다. 서울도 곧바로 후안 안토니오 로스의 헤더로 맞섰지만 골키퍼 정면으로 향했다.

균형은 전반 45분 깨졌다. 서울은 골키퍼 구성윤의 긴 킥 이후 흘러나온 공을 파트리크 클리말라가 페널티지역 왼쪽에서 왼발 논스톱 슈팅으로 마무리하며 선제골을 터뜨렸다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = FC안양 아일톤이 5일 안양종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 6라운드 FC서울전에서 득점한 이후 기뻐하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.04.05 football1229@newspim.com

하지만 서울은 리드를 지키지 못했다. 후반 33분 코너킥 상황에서 교체 투입된 안양 아일톤 모이세스에게 헤더골을 내주며 결국 동점이 됐다.

되려 경기 막판 서울은 역전을 허용할 뻔 했다. 안양 박정훈의 슈팅이 골대를 맞고 나온 덕에 패배 위기를 벗어났다. 이후 득점이 더 이상 나오지 않으며 양 팀은 1-1 무승부로 경기를 마쳤다.

한편 인천은 같은 날 인천축구전용경기장에서 열린 김천 상무와의 홈 경기에서 2-1로 승리했다. 스테판 무고사가 멀티 골을 넣으며 승리를 이끌었다.

인천은 이날 승리로 2승 1무 3패로 승점 7을 얻어 5위에 자리했다. 이날 패배로 김천은 5연속 무승부 행진에 제동이 걸렸다. 승점 5로 11위에 머물렀다.

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