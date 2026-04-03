한-프랑스 국방장관 회담… 북·러 군사협력 규탄, 방산 파트너십 확대 확인

한-프 수교 140주년 계기, 서울서 국방장관 회담

북·러 군사협력… "국제 평화에 중대한 도전" 공동 인식

PEGASE·해군기항·우주연습 이어 방산협력 '업그레이드' 합의

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 안규백 국방부 장관이 3일 오후 서울 용산 국방부 청사에서 꺄트린느 보트랭 프랑스 국방부 장관과 한·프랑스 국방장관 회담을 열고, 지역 안보 정세와 양국 간 국방·방산 협력 강화 방안을 집중적으로 논의했다. 이번 회담은 한·프 수교 140주년을 맞은 해에 열려 양국 안보 협력의 상징성을 한층 더 높였다.

안규백 장관은 프랑스가 6·25전쟁 참전국이자 전통적 우방국으로서 한반도 평화와 안정에 기여해 온 점을 높이 평가하고, 이에 대한 우리 정부의 감사 입장을 전달했다. 프랑스가 유엔 안전보장이사회 상임이사국이자 유럽 내 핵심 안보 행위자라는 점도 언급하며 전략적 협력의 필요성을 재확인했다.

안규백 국방부장관이 3일 오후 국방부를 방문한 꺄트린느 보트랭(Catherine VAUTRIN) 프랑스 국방부장관과 한-프랑스 국방장관 회담을 갖고 있다. [사진= 국방부 제공] 2026.04.03 gomsi@newspim.com

양 장관은 중동 지역 긴장 고조와 러시아-우크라이나 전쟁 장기화로 국제 안보 환경의 불확실성이 커지고 있다는 데에도 의견을 같이했다. 이에 따라 한반도와 인도·태평양 지역의 평화와 안정을 위해 양국 간 전략적 소통과 공조를 한층 강화해 나가기로 했다.

안 장관은 "특히 북한의 핵·미사일 능력 고도화와 북러 간 불법적 군사협력이 한반도는 물론 국제사회의 평화와 안정에 대한 중대한 도전"이라고 강조했다. 그는 한반도 비핵화와 항구적 평화 정착을 위한 우리 정부의 노력을 설명하고, 프랑스 측의 지속적인 관심과 지지를 당부했다.

양국은 공군 간 '프랑스 항공우주군의 장거리 원정(PEGASE) 연합훈련', 해군 함정의 상호 기항, 국제우주연습(SparteX) 참가 등에서 이미 실질적인 군사훈련과 우주 분야 협력이 확대되고 있음을 긍정적으로 평가했다. 이를 기반으로 미래 안보 영역에서도 협력을 계속 심화해 나가기로 뜻을 모았다.

안규백 국방부장관이 3일 국방부를 방문한 꺄트린느 보트랭 프랑스 국방부 장관과 의장행사에 임하고 있다. [사진= 국방부 제공] 2026.04.03 gomsi@newspim.com

아울러 양 장관은 프랑스와 한국이 각각 세계적인 기술력과 경쟁력을 갖춘 방산 협력 파트너라는 점에도 공감했다. 양측은 상호 보완적인 방산 협력을 확대해 나가기로 하고, 향후 구체적인 사업 발굴과 기업 차원의 교류 활성화를 통해 실질 협력 성과를 도출해 나가겠다는 의지를 확인했다.

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