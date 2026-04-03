6년 만에 민주노총 만난 산업부 장관 "산업경쟁력 향상 위해 함께 협력하자"

"고용 없이 산업 경쟁력 의미 없어"

"제조업 AI 전환 일자리 늘리는 것"

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 김정관 산업통상부 장관은 3일 민주노총 위원장을 만나 "산업경쟁력 향상을 위해 민주노총과 산업부가 함께 합력하자"고 제안했다.

김정관 장관은 이날 오후 서울 민주노총에서 양경수 민주노총 위원장과 면담을 갖고 "산업정책은 결국 일자리로 완성된다"며 "고용 없이는 산업경쟁력의 의미가 없고, 산업경쟁력 없이는 고용도 유지될 수 없다"고 언급했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 김정관 산업통상부 장관(왼쪽)과 양경수 민주노총 위원장이 3일 오후 서울 중구 민주노총에서 열린 '산업통상부 장관 방문 간담회'에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.04.03 ryuchan0925@newspim.com

이번 만남은 2020년 이후 6년 만에 이루어진 산업부 장관과 민주노총 위원장 간 회동이며, 산업부 장관의 첫 민주노총 방문이다.

김 장관은 "제조업의 AI 전환(M.AX)도 산업경쟁력을 높여 결국 일자리를 지키고 늘리기 위한 것"임을 설명했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 김정관 산업통상부 장관(오른쪽)이 3일 오후 서울 중구 민주노총에서 열린 '산업통상부 장관 방문 간담회'에서 양경수 민주노총 위원장과 악수를 하고 있다. 2026.04.03 ryuchan0925@newspim.com

이어 김 장관은 "중동전쟁으로 인한 국가적 위기를 노사정이 한마음으로 극복하고, 개정 노조법이 취지에 맞게 현장에 안착할 수 있도록 소통과 협력을 강화해 나가자"며 제안했다.

이날 면담에서 민주노총은 노조법 시행에 따른 현장의 건의사항과 산업현장에 AI 도입으로 인한 일자리 감소 우려, 자동차·조선·석유화학 등 업종별 고용유지와 근로 여건 개선 등 관심사를 전달했다.

산업부는 노사간 신뢰회복과 협력 강화를 위해 한국노총, 민주노총 등 노동계와 소통 체계를 구축하였으며, M.AX, 지역투자 및 고용창출 등에 대해 노총과 지속적으로 협의해 나갈 예정이다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 김정관 산업통상부 장관이 3일 오후 서울 중구 민주노총에서 열린 '산업통상부 장관 방문 간담회'에서 모두 발언을 하고 있다. 2026.04.03 ryuchan0925@newspim.com

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