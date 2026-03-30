20년 만에 한국노총 만난 산업부 장관 "노사현장 불필요한 갈등 당분간 휴전하자"

"중동전쟁 위기 극복에 노사역량 집중"

"노동계도 에너지 절약에 동참" 당부

"노동유연성 확대…양질 일자리 창출"

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 김정관 산업통상부 장관은 30일 한국노총 위원장을 만나 "노사현장의 불필요한 갈등은 당분간 휴전하자"고 제안했다.

김정관 장관은 이날 오후 서울 여의도 한국노총에서 김동명 한국노총 위원장과의 면담을 갖고 "중동전쟁이 장기화되며 산업전반에 위기에 당면한 바, 비상한 시기를 이겨내기 위해 위기극복에 노사역량을 집중하자"고 언급했다.

산업부 장관이 한국노동조합총연맹 위원장을 만나는 것은 지난 2006년 정세균 장관 이후로 약 20년 만이다.

김 장관은 "노동계에 양질의 일자리가 창출될 수 있도록 노동유연성과 안정성 확대를 위한 대화를 이어나가자"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김정관 산업통상부 장관이 지난 27일 대한상공회의소에서 열린 중동전쟁 관련 경제단체 간담회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.27 jk31@newspim.com

김 장관은 또 "에너지 수급을 위해 노동계도 에너지 절약에 동참해 줄 것"도 당부했다.

그는 이어 "산업의 AI 혁신(M.AX)을 통해 제조생산성을 높이고 산업전환에 기민하게 대응하는 것이 기업과 노동자들의 소중한 일터를 지키는 일"이라며 M.AX에 대한 노조의 협조와 협력을 요청했다.

또한 "안정적인 일자리 창출의 핵심은 기업의 지역투자 확대이며, 정부는 획기적인 인센티브를 통해 기업의 지역투자를 유도할 예정"임을 설명했다.

이날 면담에서 한국노총은 석유화학·철강 등 산업전환 업종 지원 강화 및 고용유지, AI 도입으로 인한 일자리 감소에 대한 우려 등을 전달했다.

산업부는 노사간 신뢰회복과 협력 강화를 위해 한국노총, 민주노총 등 노동계와 소통체계를 구축했다. 이에 지역 투자 및 고용창출 등에 대해 노총과 지속적으로 협의해나갈 예정이다.

gkdud9387@newspim.com