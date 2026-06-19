넥슨, 'NDC 26' 성료...개발자·팬, 1만명 찾았다

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6월 16~18일 3일간 판교서 개최

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥슨이 게임 개발 지식공유 행사 '2026년 넥슨 개발자 콘퍼런스(NDC 26)'를 16~18일 경기도 판교 넥슨 사옥과 경기창조경제혁신센터에서 개최했다.

행사에는 누적 1만 명 이상이 참석했으며 온라인 생중계 조회수는 6만 3000여 회를 기록했다.

넥슨이 게임 개발 지식공유 행사 '2026년 넥슨 개발자 콘퍼런스(NDC 26)'를 16~18일 경기도 판교 넥슨 사옥과 경기창조경제혁신센터에서 개최했다. [사진= 넥슨]

이정헌 넥슨 일본법인 대표는 개막식에서 "기술이 아무리 바뀌어도 이용자는 결국 재미있는 게임을 기억하고 다시 찾는다"며 "모두가 같은 도구를 손에 쥔 시대에 차이를 가르는 것은 무엇을 만들 것인가에 대한 안목"이라고 말했다.

강대현 넥슨코리아 공동 대표는 기조강연에서 구현 비용이 낮아질수록 경쟁의 무게중심이 맥락의 깊이로 이동한다고 진단했다.

그는 개발팀의 노하우와 유저와의 관계, 커뮤니티 문화 같은 시간으로만 축적되는 자산을 '맥락 자본'으로 정의하며 "시간이 쌓아 올린 맥락은 돈으로 살 수 없다"고 했다.

행사 기간 다양한 세션이 진행됐다. '서로 다른 게임을 동시에 개발한다는 것' 세션에서 박용현 넥슨게임즈 대표는 신작들의 동시 개발이 RPG 역량을 기반으로 새로운 장르와 경험을 탐색해온 결과이자 시장 변화에 대응하기 위한 전략이라고 설명했다.

'AI 시대, 넥슨은 데이터로 무엇을 준비하는가' 세션에서는 넥슨 기술 및 플랫폼 조직 책임자와 외부 전문가가 데이터 플랫폼 '모노레이크'를 AI가 활용할 수 있도록 발전시켜온 과정을 공유했다.

이 외에도 게임기획, 프로덕션, 인공지능, 데이터 분석 등 다양한 분야의 강연이 진행됐으며, 넥슨의 스웨덴 개발 자회사 엠바크 스튜디오는 머신러닝과 데이터 분석, 아트 콘텐츠 제작을 주제로 해외 개발 현장의 경험을 공유했다.

부대행사도 열렸다. 7년 만에 외부에 전면 개방된 게임아트 전시회 'NEXTAGE'에서는 넥슨 아티스트들의 디지털 일러스트, 조형물, 영상 등 150여 점이 전시됐다.

사운드 기획전에서는 '마비노기', '퍼스트 디센던트' 등 게임 속 소리가 완성되는 과정을 체험할 수 있도록 구성했다.

판교 콘텐츠거리에는 '아크 레이더스', '던전앤파이터', '카트라이더 러쉬플러스' 등 넥슨 IP를 활용한 미니게임 체험존이 운영됐으며, 행사 기간 정오마다 라이브 음악 공연이 진행됐다.

류은영 넥슨 인재전략실장은 "NDC는 누군가의 정답을 듣는 자리가 아니라 같은 고민을 안은 이들이 각자의 경험을 꺼내놓으며 길을 함께 찾아가는 곳"이라며 "여기서 나눈 지식과 영감이 업계가 한 걸음 더 나아가고 새로운 가능성을 모색하는데 힘이 되기를 바란다"고 말했다.

origin@newspim.com