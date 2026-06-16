박용현 넥슨게임즈 대표 "여러 게임 동시 개발, 지속적 성장 위한 것"

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라이브 게임 중심의 서비스 문제도 지적

[판교=뉴스핌] 정승원 기자 = 넥슨게임즈가 다양한 장르의 게임 동시 개발을 지속적인 성장을 위한 대응책으로 꼽았다.

박용현 넥슨게임즈 대표이사는 16일 경기도 판교 사옥에서 개최된 넥슨 개발자 컨퍼런스(NDC) 26에서 '서로 다른 게임을 동시에 개발한다는 것'이라는 세션에 대담자로 나서 이 같이 밝혔다.

박용현 넥슨게임즈 대표이사가 16일 경기도 판교 사옥에서 개최된 넥슨 개발자 컨퍼런스(NDC) 26에서 '서로 다른 게임을 동시에 개발한다는 것'이라는 세션에서 대담하고 있다. [사진= 넥슨]

박 대표는 "여러 프로젝트를 동시 개발하는 것은 장르 다변화가 아니라 온라인 게임회사가 지속 성장하기 위한 구조적 대응"이라며 "앞선 프로젝트엣 쌓인 경험과 유산이 다음 게임을 성공시키는 밑거름이 된다"고 말했다.

과거의 프로젝트가 성공을 거두지 못했더라도 그로 인한 경험을 다음 게임에 넘겨줄 수 있다는 것이다.

실제로 넥슨게임즈의 '오버히트'를 통해 서브컬처에 대한 경험을 축적했고 이후 '블루아카이브'의 성공으로 이어질 수 있었다는 설명이다.

박 대표는 "오버히트는 상업적으로 큰 성과를 거두지 못했지만 서브컬처에 대한 이해도와 서비스 노하우를 쌓을 수 있었다"라며 "당시 경험이 남아 블루아카이브 기획 단계에서 다른 회사라면 반려했을 요소들을 알아듣고 수용할 수 있었다"라고 설명했다.

다작 프로젝트 개발 과정에서 쌓는 노하우는 다른 팀에 공유되고 시행착오를 줄인다. 박 대표는 "프로젝트마다 필요한 기술은 다르지만 개발 과정에서 겪는 어려움은 비슷하다"라며 "앞선 프로젝트에서 겪은 시행착오를 다른 팀과 공유해 개발 효율을 높일 수 있다"고 강조했다.

라이브 게임을 중심으로 서비스하는 국내 게임사들의 구조에 대해서도 지적했다. 라이브 게임은 패키지 게임과 달리 동시 개발이 이뤄질 수밖에 없는 구조라는 것이다.

현재 넥슨게임즈는 라이브 게임 5개를 서비스하고 있으며 신규 프로젝트 5개를 동시 개발하고 있다.

박 대표는 "한국은 온라인 게임 중심으로 성장해왔다. 온라인 게임은 런칭 후 성장세가 꺾이게 되면 회사 유지가 어려워진다"라며 "의도적인 것이 아니라 살아남기 위해 다양한 장르의 게임들을 출시하게 됐다"고 말했다.

이에 글로벌 게임 시장이 양극화되고 있다는 점도 짚었다. 실제로 게임 유통 플랫폼 스팀에 따르면 지난해 출시된 게임들은 약 2만개로 10년 전인 2015년의 2800개와 비교해 7배 늘었다.

하지만 지난해 출시된 게임 2만개 중 리뷰 1000개 이상의 게임은 608개로 전체의 3% 수준이다. 전체 게임의 수는 늘었지만 살아남는 게임은 극소수라는 의미다.

박 대표는 "이용자들의 기대 수준이 크게 높아지면서 모든 영역에서 최고 완성도를 보여주는 초대형 게임이거나 특정 취향을 강하게 공략하는 게임들이 주목받고 있다"라며 "중간 지대에 위치한 게임들이 살아남기 힘든 환경이 되고 있다"고 전했다.

origin@newspim.com