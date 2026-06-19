금호타이어, 독일 전시회서 유럽 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- 금호타이어가 19일 독일 쾰른 전시회에 참가했다
- 유럽 맞춤형 엑스타·윈터크래프트 등 신제품을 공개했다
- 정일택 대표는 현지 거래선과 협력 방안을 논의했다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 금호타이어는 지난 9~11일 독일 쾰른에서 열린 세계 최대 규모 타이어 전문 전시회 '더 타이어 쾰른 2026'에 참가했다고 19일 밝혔다.
이번 전시회에서 초고성능 타이어 '엑스타 스포츠 S', '엑스타 스포츠', '엑스타 HS52'와 겨울용 타이어 '윈터크래프트 WP52+' 등 유럽 시장 맞춤형 제품을 선보였다. 사계절용과 트럭·버스용 제품, 미래 콘셉트 타이어도 함께 전시했다.
정일택 대표이사는 현지 거래선과 딜러들을 만나 시장 현황과 협력 방안을 논의했다. 고객 초청 행사에도 참석해 글로벌 파트너들과 소통했다.
금호타이어는 글로벌 브랜드 '마샬' 제품도 선보였다. 마샬 브랜드를 유럽 시장의 핵심 성장 동력으로 육성하는 전략이다.
유럽본부장 이강승 부사장은 "고부가가치 제품 확대와 마샬 브랜드 강화, 현지 생산 거점 확보, 전략적 마케팅 활동 등을 통해 유럽 시장 공략에 박차를 가하고 있다"고 말했다.
금호타이어는 유럽 시장에서 연평균 20% 이상의 성장세를 이어가고 있다.
y2kid@newspim.com