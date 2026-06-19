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청송군, 보름 새 인구 318명 전입...농어촌기본소득 효과 '톡톡'

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  • 경북 청송군이 19일 농어촌기본소득 시범지역 선정 후 전입자가 크게 늘었다.
  • 11일부터 17일까지 318명이 전입하며 진보면·청송읍 등 면·읍 전역으로 인구 유입이 확산됐다.
  • 청송군은 8월부터 1인당 월 15만원을 지역화폐로 지급하며 상권 활성화와 정착 유도를 목표로 하고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

8월부터 2027년 2월까지 시범 추진...주민 1인당 월 15만원 지급
윤경희 군수 "군비 추가 투입...지급액 확대방안 적극 검토"

[청송=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 청송군이 농어촌기본소득 시범사업 대상지로 선정되면서 전입 신고가 두드러지게 증가하고 있다. 농어촌기본소득이 지방소멸 대응과 지역 경제회복의 마중물이 될 수 있다는 기대감이 확산되는 모양새이다.

 

경북 청송군이 '농어촌기본소득사업' 시범지역으로 선정된 이후 전입인구가 두드러지게 증가하고 있는 것으로 나타났다.[사진=청송군]2026.06.19 nulcheon@newspim.com

19일 청송군에 따르면 농어촌기본소득 시범사업 선정 소식이 알려진 지난 11일부터 17일까지 전입자는 총 318명으로 집계됐다.

읍·면별로는 진보면이 122명으로 가장 많았고 ▲청송읍 83명 ▲부남면·현서면 각 25명▲안덕면 23명▲현동면 15명▲주왕산면 13명▲파천면 12명 순으로 나타났다.

농어촌기본소득은 인구 감소와 고령화, 지방소멸 위기에 대응하기 위해 농촌 지역 주민에게 일정 금액을 지역 화폐로 지급하는 정책이다. 청송군은 오는 8월부터 2027년 12월까지 시범사업을 추진하게 된다.

실거주 요건 등 자격 확인 절차를 거쳐 대상자에게 1인당 월 15만 원을 청송사랑화폐(카드형)로 지급할 계획이다.

또 군민 체감도를 높이고 지역 경제 활성화 효과를 극대화하기 위해 군비를 추가 투입해 지급액을 확대하는 방안도 적극 검토하고 있다.

특히 청송군은 농어촌기본소득이 청송읍 중심 상권에만 집중되지 않고 면 지역 상권에도 고르게 흘러갈 수 있도록 청송사랑화폐 사용 권역과 가맹점 관리 방안을 면밀히 검토하고 있다.

지역 상인들의 기대감도 커지고 있다. 기본소득이 지역 화폐로 지급되면 생활 밀착형 가맹점에서 소비가 늘어나고 그 효과가 읍·면 상권 전반으로 확산될 수 있기 때문이다.

특히 고령화와 인구 감소로 어려움을 겪어 온 청송군은 기본소득이 생활비 부담을 덜어주는 동시에 골목상권에 활력을 불어넣는 계기가 될 것으로 보고 있다.

윤경희 청송군수는 "농어촌기본소득은 단순한 소득 지원을 넘어 청송에 사람이 머물고, 지역 안에서 소비가 순환하며, 주민과 소상공인이 함께 살아나는 지역 활력 정책"이라며 "전입 증가 흐름이 일시적인 관심에 그치지 않고 청송 정착과 상권 회복으로 이어질 수 있도록 사업 추진에 빈틈없이 준비하겠다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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