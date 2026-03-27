김정관 산업부 장관, 경제6단체 불러 "위기 틈탄 담합·매점매석 엄정대응" 경고

27일 오전 '경제 6단체 긴급 간담회' 개최

담합·매점매석 공급망 교란행위 엄정대응

대체 공급선 발굴…면밀한 재고관리 당부

차량 5부제·유연근무 등 에너지절약 당부

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 김정관 산업부 장관은 27일 "위기를 틈타 담합, 매점매석 등 공급망을 교란하는 일탈 행위에 대해서는 엄정 대응할 계획"이라고 밝혔다.

김정관 장관은 이날 오전 대한상공회의소에서 경제 6단체와 긴급 간담회를 열고 중동전쟁 위기에 대응하기 위한 민관 협력채널을 가동했다.

이번 회의는 대통령 주재 '비상경제점검회의'의 후속으로, 중동전쟁으로 인한 국내 경제 영향을 점검하고 산업 공급망과 에너지 수요 관리 관련 협업 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

정부는 6개 경제단체에 ▲대체 공급선 발굴, 재고 현황 파악 등 공급망 안정화 노력 ▲담합, 매점매석 등 공급망 교란 행위 방지 ▲자율적 5부제, 유연근무 등 에너지절약 동참 등을 당부했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 김정관 산업통상부 장관이 12일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 민생물가 특별관리 관계장관 TF 회의에서 발언하고 있다. 2026.03.12 gdlee@newspim.com

또한 비축유의 전략적 활용, 나프타 국외도입 시 차액 지원 등을 통해 보건의료, 핵심산업, 생활필수품 생산에 차질이 발생하지 않도록 총력 지원할 계획이라고 제시했다.

김정관 장관은 "위기 상황에서 일부 기업의 개별이익만을 생각하는 반공동체적인 일탈 행위로 전체 기업의 얼굴에 먹칠한 사례가 종종 있어왔다"면서 "위기를 틈타 담합, 매점매석 등 공급망을 교란하는 일탈 행위에 대해서는 엄정 대응할 계획"이라고 강조했다.

이어 "전시에 준하는 엄중한 상황 인식 하에서 중대한 위기로 이어질 수 있는 모든 경우의 수에 대비해야 한다"며 "공급망 관리와 에너지 절약에 우리 기업들이 적극 동참할 수 있도록 경제단체가 가교역할을 해달라"고 당부했다.

김 장관은 "공급망 애로 접수 및 해결을 위한 원스톱 창구인 '중동전쟁 공급망 지원센터'에 접수된 사안들은 기업들의 불편함이 가중되지 않도록 총력을 다해 해소해 나갈 것"이라고 밝혔다.

더불어 "세계 경제의 주도권이 항상 위기를 계기로 재편돼 왔다"며 "이번 위기를 발판 삼아 새로운 기회를 찾기 위해 M.AX(Manufacturing.AX)를 통한 산업 대전환과 지역 중심 성장을 차질 없이 추진해 나가겠다"고 강조했다.

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