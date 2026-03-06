전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.06 (금)
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

가짜석유 걸리면 벌금 '최대 2억'…매점매석은 1억

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

정부, 6일부터 전방위 특별점검
중동사태 빌미로 폭리 엄중처벌

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 최근 중동사태를 빌미로 석유유통 업계가 폭리를 취하고 있다는 지적이 나온다.

가짜석유와 매점매석 등 반사회적인 행위에 대해 정가 엄중처벌하겠다는 입장이다.

◆ '5년 이하 징역형' 처벌…영업취소 가능

산업통상부와 석유관리원에 따르면, 정부는 6일부터 석유 유통업계를 대상으로 특별점검을 실시하고 있다.

중동사태로 인한 혼란기를 틈타 폭리를 취하는 행위에 대해 적극 대응하겠다는 의지다.

대표적인 불법행위는 가짜석유 제조나 유통, 매점매석, 정량미달 등을 꼽을 수 있다.

우선 가짜석유를 제조하거나 유통하다 적발될 경우 석유사업법에 따라 '5년 이하의 징역이나 2억원 이하의 벌금'의 처벌을 받게 된다. 영업정지는 기본이고 사안에 따라 영업취소까지 가능하다(표 참고).

매점매석의 경우도 처벌이 만만치 않다. 물가안정법에 근거해 '3년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금'이 가능하다. 또 시정명령을 통해 강제 방출을 조치를 취할 수 있다.

양기욱 산업부 자원안보실장은 지난 5일 '석유수급 및 시장 점검회의'에서 "국민의 불안을 이익의 수단으로 삼는 불법 유통 및 불공정 거래행위에 대해서는 엄정히 대응해 나가겠다"고 강조했다.

◆ 신고포상금 최대 1000만원…적극적인 신고 당부

정부와 유관기관이 전방위로 특별단속에 나섰지만, 은밀하게 이뤄지는 불법행위를 단속하는데 물리적인 한계가 있는 것도 사실이다.

때문에 불공정거래 행위에 대해 소비자들의 적극적인 신고가 동반돼야 한다는 목소리가 나온다.

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.03.06 dream@newspim.com

정부는 소비자들의 자발적인 신고를 유도하기 위해 신고포상금 제도를 운용하고 있다.

가짜석유 제조의 경우 최대 1000만원까지 포상금이 지급되고 판매행위에 대해서는 최대 100만원까지 지급된다.

정량미달에 대한 신고포상금은 20만원이다. 정량미달 기준은 정량의 1% 이상 미달할 경우에 해당된다.

매점매석의 경우는 구체적인 지침이 없지만, 공익신고에 대한 포상금 지급 규정이 적용된다. 부과되는 과징금에 비례해서 포상금이 주어진다.

가짜석유나 매점매석, 정량미달 등 불법행위가 포착되면 석유관리원 오일콜센터(1588-5166)이나 소비자신고센터(www.kpetro.or.kr)로 신고하면 된다.

석유관리원 관계자는 "불법적인 석유유통 행위에 대해 소비자들의 관심과 함께 적극 신고해 줄 것"을 당부했다.

dream@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동