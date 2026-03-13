휘발유·경유·등유 수입신고 늦으면 가산세…석유 비축 '매점매석' 차단

신고 지연 기간 따라 최대 2% 가산세 부과

보세구역 반입 후 30일 내 수입신고 의무

[세종=뉴스핌] 신수용 기자 = 유가 상승 국면에서 석유제품을 장기간 보관하며 수입신고를 미루는 행위를 막기 위해 관세청이 수입신고 지연 가산세 적용에 나섰다.

관세청은 '석유제품 매점매석 금지에 관한 고시' 시행에 따라 휘발유, 경유, 등유를 신고지연가산세 부과 대상 품목으로 지정해 공고한다고 13일 밝혔다.

이번 조치는 최근 유가 급등 상황에서 석유제품을 수입한 뒤 신고를 지연하거나 보세구역 등에 장기간 보관하며 시장 상황을 관망하는 등 매점매석 목적 비축 행위를 사전에 차단하기 위한 것이다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 한국석유관리원 관계자들이 13일 오전 서울 마포구의 한 주유소에 방문해 정량 검사를 하고 있다. 2026.03.13 ryuchan0925@newspim.com

이에 따라 해당 석유제품을 수입하는 업체는 보세구역에 물품을 반입한 날부터 30일 이내 수입신고를 해야 하며 신고 기간을 넘길 경우 지연 기간에 따라 과세가격의 최대 2% 가산세가 부과된다.

구체적으로 31일 이상 50일 이하 지연 시 과세가격의 0.5%, 51일 이상 80일 이하 1%, 81일 이상 110일 이하 1.5%, 110일 초과 시 2% 가산세가 적용되며 최대 500만원 한도로 부과된다.

이번 조치는 석유제품 매점매석 금지 조치가 해제될 때까지 계속 시행된다. 향후 유가 급등 등 시장 상황 변화로 매점매석 금지 품목이 추가될 경우 수입신고 지연 가산세 대상 품목도 추가 공고할 계획이다.

