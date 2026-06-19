벤틀리, 컨티넨탈 GT·GTC S 국내 출시

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680마력 하이브리드 파워트레인 탑재

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 벤틀리모터스코리아는 '더 뉴 컨티넨탈 GT S'와 '더 뉴 컨티넨탈 GTC S'를 한국 시장에 공식 출시했다고 19일 밝혔다.

두 모델은 최고출력 680마력, 최대토크 94.8kg·m의 하이브리드 파워트레인을 탑재했다. 선대 모델 대비 130마력 향상됐다. GT S는 0-100km/h 가속을 3.5초에 주파하며 최고속도는 306km/h다. GTC S는 0-100km/h 가속이 3.7초, 최고속도는 270km/h다. 순수 전기 모드로는 최대 80km(WLTP 기준)를 주행할 수 있다.

두 모델에는 '벤틀리 퍼포먼스 액티브 섀시'가 적용됐다. 능동형 AWD 시스템, 트윈 밸브 댐퍼, 토크 벡터링, 48V 전자제어식 안티 롤 컨트롤 시스템으로 구성된다. 역대 컨티넨탈 GT S 중 처음으로 전자제어식 올 휠 스티어링과 전자식 리미티드 슬립 디퍼렌셜(eLSD)이 적용됐다.

더 뉴 컨티넨탈 GT S_외관 [사진=벤틀리모터스코리아]

'다이내믹 모드'에서는 뒷바퀴에 일정 수준의 슬립을 허용해 운전자가 코너링을 시도할 수 있다. ESC 시스템을 완전히 해제하면 섬세한 스로틀 조작으로 코너링 밸런스를 유지하며 주행할 수 있다.

외관은 다크 톤의 프론트 로워 스포일러와 글로스 블랙 매트릭스 그릴이 적용됐다. 검은색 벤틀리 윙 엠블럼과 '벨루가' 블랙 미러 캡, 사이드 실 익스텐션, 리어 디퓨저가 더해진다. 다크 틴트 풀 LED 매트릭스 헤드램프와 다크 틴트 테일램프, 스포츠 배기 시스템 전용 테일파이프가 적용됐다. 실버 컬러의 10-스포크 알로이 휠이 기본 장착되며, 글로스 블랙 휠 옵션도 제공된다.

인테리어는 S 모델 전용 플루티드 시트와 투톤 실내 스플릿 디자인으로 퍼포먼스에 집중된 드라이빙 환경을 조성한다. 스티어링 휠, 변속 레버, 시트, 도어 인서트 등에는 부드러운 디나미카 소재가 적용된다. 피아노 블랙 베니어가 기본 제공되며, 고광택 카본파이버 베니어 등 다양한 선택지가 있다.

벤틀리모터스코리아는 이번 출시로 컨티넨탈 GT의 풀 라인업을 완성했다. 스피드, 뮬리너, 아주르, 코어에 이어 S 모델이 추가되면서 고객들이 자신의 취향과 라이프스타일에 맞는 모델을 선택할 수 있게 됐다.

두 모델은 영국 크루에 위치한 벤틀리 드림 팩토리에서 수작업으로 생산된다. GT S의 국내 공식 판매 가격은 3억 6850만 원, GTC S는 4억480만원부터(부가세 포함, 옵션에 따라 상이)다.

y2kid@newspim.com