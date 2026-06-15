벤틀리, 신규 페인트 공장 가동…전기차 생산 대비

자율주행 운반차 도입, 폐기물 45% 감축

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 벤틀리모터스가 영국 크루 본사 내 신규 페인트 공장을 가동했다고 15일 밝혓다. 지난 11일부터 운영에 들어간 이 공장은 올해 말 공개될 벤틀리 최초의 순수 전기차를 포함한 모든 모델의 도색을 담당한다.

연면적 1만2500㎡ 규모의 공장은 벤틀리의 미래 생산 거점인 '드림 팩토리' 구축의 핵심 시설이다. 약 100종의 외장 컬러를 지원하며 새로운 비스포크 도장 공정을 적용한다.

공장은 2개 층으로 구성되며 수작업과 자동화 공정에 최적화된 작업 환경을 제공한다. 상층부 도장 시스템에서 발생하는 열을 회수해 재분배함으로써 연중 약 2/3 기간 동안 별도의 난방 없이 운영할 수 있다. 수성 프라이머 도입과 여과 모니터링 시스템으로 기존 시설 대비 폐기물 발생량을 최대 45% 줄였다. 도장 공정에서 발생하는 휘발성유기화합물(VOC) 배출량도 최대 98% 감소시킨다.

[사진=벤틀리모터스]

가장 큰 특징은 자동차 도색 공장 최초로 자율주행 유도 운반차(AGV) 10대를 도입했다는 점이다. AGV는 차체를 각 작업 구간 사이에서 효율적이고 안전하게 이동하도록 설계됐으며, 고객 맞춤형 비스포크 도장 요구에 유연하게 대응할 수 있다. 이 기술은 순수 전기차 생산 라인이 배치될 'A1' 건물의 리노베이션 작업에도 적용되고 있다.

벤틀리는 신규 공장 가동을 기념해 새로운 '스펙트라플레어' 마감이 적용된 컨티넨탈 GT S를 공개했다. 기존 '베르던트' 컬러를 발전시킨 '스펙트럴 베르던트'가 적용됐으며, 자연광 아래에서 다채로운 색조를 드러낸다. 유니언 잭 레이싱 스트라이프는 며칠에 걸쳐 비스포크 도장 기법으로 수작업 완성됐다.

신규 공장에서는 컨티넨탈 GT와 컨티넨탈 GTC, 플라잉스퍼는 물론 올해 하반기 공개될 순수 전기차까지 생산될 예정이며, 벤테이가의 도색 공정도 향후 순차적으로 새로운 시설에 통합된다.

y2kid@newspim.com