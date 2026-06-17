벤틀리, 오스트리아서 파이크스 피크 레이스카 첫 전시

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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 벤틀리모터스가 오스트리아 만케이에서 FAT 인터내셔널과 함께 특별 브랜드 이벤트를 개최했다. 17일 행사에서는 파이크스 피크 힐클라임 레이스에 도전했던 벤틀리 레이스카 3대가 처음으로 한 자리에 모여 전시됐다.

만케이는 해발 2262m의 그로스글로크너 하이 알파인 로드 중심부에 위치한 드라이빙 코스다. 행사장 야외 테라스에는 2003년 르망 24시 우승 차량인 스피드 8과 올해 초 공개한 벤테이가 X 콘셉트가 전시됐다. 벤테이가 X 콘셉트는 오프로드 성능을 강화한 주행 가능한 콘셉트카다.

[사진=벤틀리모터스]

전시된 레이스카는 2021년형 파이크스 피크 컨티넨탈 GT3, 2018년 양산형 SUV 부문 최고 기록을 수립한 파이크스 피크 벤테이가, 2019년 양산차 부문 최고 기록을 달성한 파이크스 피크 컨티넨탈 GT다. 이 중 2021년형 컨티넨탈 GT3는 1000마력의 출력을 발휘한다.

행사 기간 동안 파이크스 피크 벤테이가와 파이크스 피크 컨티넨탈 GT의 동승 체험 프로그램이 운영됐다. 참가자들은 그로스글로크너 하이 알파인 로드에서 벤틀리의 성능을 직접 경험했다.

이번 행사는 벤틀리와 FAT 인터내셔널의 세 번째 공동 프로젝트다. 양사는 앞서 오스트리아 첼암제와 미국 몬태나에서 아이스 레이스 이벤트를 개최했다.

y2kid@newspim.com