李대통령, '여름철 자연재해 대응책' 점검…쪽방촌·학교·농촌 폭염 매뉴얼 확인 지시

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"예측 가능 사고 발생할 경우 엄벌"

"재난 예방 철저 대비 부처는 보상"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 여름철 자연재해 대응을 위해 온열 질환에 취약한 쪽방촌과 학교, 농촌의 폭염 매뉴얼을 점검하고 노동자들이 작업 중지권을 행사할 수 있게 현장을 살펴달라고 참모진에게 당부했다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 수석보좌관 회의 이후 서면 브리핑을 통해 이 대통령이 '여름철 자연재해 대응 체계 및 추진 방향'을 점검했다고 알렸다.

이재명 대통령이 19일 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 '여름철 자연재해 대응 체계' 중 빗물받이 등 재해 위험 시설 점검 계획을 보고받고 "충분히 예측 가능했던 사고가 발생할 경우에는 그 책임을 엄히 묻되, 반대로 재난 예방을 위해 철저히 대비한 부처에는 그에 상응하는 보상이 이루어져야 한다"고 강조했다.

이 대통령은 하준경 경제성장수석으로부터 풍수해 등으로 이재민 발생 시 주거 지원 대책 중 하나로 검토 중인 모듈러 주택을 활용한 이재민 주거 지원책을 보고받고 이전 설치 여부와 100호 제작 시 필요한 예산 규모를 묻기도 했다.

이 대통령은 또 지난해 극심한 가뭄으로 큰 어려움을 겪었던 강릉을 예로 들며, 가뭄에 대비한 근본적인 대책이 마련됐는지도 확인했다.

이재명 대통령이 19일 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하고 있다. [사진=청와대]

이어 이 대통령은 대체 저수지 확보 등 실질적인 대응 방안이 준비되어 있는지 점검하며, 국민들이 지난해와 같은 불편을 겪지 않도록 철저히 대비할 것을 지시하기도 했다.

이 대통령은 다음 주부터 전국 해수욕장이 개장하는 만큼 물놀이 위험 지역도 점검하고 휴가철마다 반복되는 바가지요금 등의 불공정 상행위에 대한 선제적 대응도 지시했다.

pcjay@newspim.com