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2026.06.19 (금)
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李대통령 "지지율 하락 엄중히 받아들여…與 당권, 전쟁 아닌 경쟁해야"

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  • 이재명 대통령이 19일 지지율 하락을 엄중히 받아들여야 한다고 했다.
  • 이 대통령은 여권 당권 경쟁에 대해 전쟁이 아니라 경쟁이어야 한다고 했다.
  • 그는 모욕·허위공세를 멈추고 국민 앞에서 효율성으로 논쟁하자고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"먹고살기 힘든데 뭘 갖고 싸우냐" 국민 불만 인정

[서울=뉴스핌] 김승현 신정인 기자 = 이재명 대통령은 19일 지방선거 이후 국정지지율 하락과 관련해 "국민들이 저에 대해서도, 당에 대해서도 마음에 안 든다는 사람이 늘어난 것"이라며 "냉정히 받아들이고 무한 책임을 져야 한다"고 밝혔다.

그러면서 8·17 전당대회를 앞두고 과열되고 있는 이른바 친청(친정청래)계와 친석(친김민석)계 사이의 민주당 내 당권 경쟁과 갈등에 대해서도 쓴소리를 했다. 

이 대통령은 이날 오후 청와대 춘추관 2층 대브리핑룸에서 열린 유럽 순방 성과와 국정 현안에 대한 기자회견에서 관련 질문에 이같이 답했다. 이 대통령이 직접 나선 이번 순방 성과 브리핑과 현안 기자회견은 오후 2시부터 1시간 30분 넘게 진행됐다. 

이 대통령은 "선거일을 기점으로 지지율이 폭락하고 있다"며 "엄중하게 받아들여야 한다"고 말했다. 이어 "국정은 변한 게 없고 끊임없이 노력하고 작으나마 성과들이 있는데 지지율이 떨어지고 있다"며 "더 많이 노력하고 원인 제거를 위해 애써야 한다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 19일 오후 서울역 대합실에서 시민들이 이재명 대통령의 G7참석·유럽순방 결과 브리핑 관련 뉴스를 시청하고 있다. 2026.06.19 ryuchan0925@newspim.com

◆여권 내 당권 경쟁 "경쟁 아닌 전쟁 해서 되겠느냐" 

이 대통령은 지지율 하락의 원인에 대해 "가장 큰 것은 먹고살기 힘든데 뭘 갖고 싸우느냐, 너희 다툼이 우리 삶과 무슨 상관 있느냐 하는 게 아닐까 생각한다"며 "우리 국민이 보기에 화날 만하다"고 진단했다.

이 대통령은 "최대한 빨리 이 상황을 정리할 수 있도록 노력해야 한다"며 "우리가 어떻게 하면 더 나은 상황에서 더 효율적으로 국민과 국가를 위해 주어진 책임을 잘할 수 있을까 탐구하는 과정이라고 이해해달라"고 당부했다.

이 대통령은 "정부는 나름 최선을 다했지만 국민들께서 기대하는 만큼의 선택을 해주지 않았다"며 "그래서 생긴 문제도, 논쟁도, 다툼도 있고 대책을 둘러싼 논쟁과 다툼도 있는 것"이라고 설명했다.

이 대통령은 여권 내 당권 경쟁에 대해 "같은 진영이라고 하는 울타리 안 사람들끼리 경쟁이 아닌 전쟁을 해서야 되겠느냐"며 "모욕하고 헐뜯고 없는 사실을 만들어서 공격하지 말라"고 지적했다.

이어 "있는 사실에 기초해서 논쟁하고 경쟁해야 한다"며 "없는 것을 지어내는 허수아비 전법은 나쁜 짓"이라고 꼬집었다. 또 "모욕하지 말라"며 "왜 그렇게 서로 모욕하고 폄하하느냐"고 비판했다.

이재명 대통령이 19일 오후 청와대 춘추관 2층 대브리핑룸에서 유럽 순방 성과와 국정 현안에 대한 기자회견을 하고 있다. [사진=KTV]

◆"누가 더 잘하고 효율적인가, 국민 앞에서 논쟁하면 좋겠다"

이 대통령은 "정치문화도 더 잘하기 경쟁, 합리적 경쟁, 논쟁을 해야 한다"며 "진짜 죽일 듯 싸우다 진짜 죽이면 어떻게 하느냐. 적도 아니고 우리와의 차이가 아무리 큰들 상대와의 차이보다 크겠느냐"고 강조했다.

여야 간 정치 공방에 대해서도 "합리적 논쟁을 하면 국민들이 누가 더 멋있는지 판단할 텐데 표현은 왜 그리 저렴하며 없는 사실을 지어내서 음해하느냐"고 지적했다. 그는 "저를 공격하더라도 없는 얘기를 만들지 말라"며 "내가 언제 주가 9000포인트를 갖고 자화자찬했느냐"고 반박했다.

이 대통령은 "주식시장 양극화도 심각한 자산 양극화를 불러 완화하기 위해 정말 많은 노력을 하고 있다"며 "없는 사실을 만들어서 교만하게 그러지 말라고 하면 되겠느냐"고 반문했다.

이 대통령은 "여야 간이든 당내든 정치적인 논쟁은 전쟁이 아닌 경쟁이었으면 좋겠다"며 "죽이기 경쟁, 구태 경쟁이 아닌 누가 더 잘하나, 효율적인가 국민 보는 앞에서 논쟁할 수 있었으면 좋겠다"고 당부했다.

kimsh@newspim.com

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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